Una ONG denunció el spot del Gobierno

Ciudadanos Libres llevó a la Justicia la publicidad emitida en el entretiempo de los Superclásicos.

El descontento por el spot publicitario emitido en el entretiempo de los Superclásicos entre Boca y River, e Independiente y Racing Club del fin de semana llegaron a la Justicia. La ONG Ciudadanos Libres denunció a la Presidencia de la Nación ante la Oficina Anticorrupción por la emisión de un “comercial” partidario, que atenta contra la calidad institucional. José Magioncalda, presidente de la asociación civil denunciante, explicó que “si bien es un hecho aislado, esperamos que no se repita la autopromoción de funcionarios”. “La publicidad oficial debe ser informativa y la que se pasó no cumple con esta finalidad. Creemos que en el Estado existen anticuerpos para que sta situación se revierta”, remarcó. El spot, titulado “Para Siempre”, se emitió en medio de alto rating televisivo por ser uno de los últimos clásicos emitidos de manera gratuita. El texto de la denuncia explica que el video mostró “un conjunto de ciudadanos/ actores, que con imágenes de obras no identificadas detrás suyo proclaman ‘estamos haciendo lo que hay que hacer’, ‘somos la generación que realmente cambia la Argentina’, y ‘Argentina para siempre’”. En 2013, Macri, entonces jefe de Gobierno porteño, se preguntaba por Twitter: “¿Le puedo creer a un gobierno que usa la publicidad del fútbol para su propaganda y para difamar a opositores?”. ■