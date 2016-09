Una obra clave para el barrio 2 de Abril

Se puso en marcha la tercera etapa del plan de la “cicatrización” del arroyo San Francisco.

El problema de las inundaciones que padecen los vecinos del barrio 2 de Abril, de Calzada, parecería haber encontrado un principio de solución después de tantos años. Esta semana, se puso en marcha la tercera etapa de las obras de cicatrización del arroyo San Francisco, que comprenden, además, la construcción lugares de esparcimiento, nuevos asfaltos, la construcción de veredas y la instalación de nuevas luminarias en toda la zona. El proyecto implementado a partir del Programa de Mejoramiento de Barios (Promeba) beneficiará a unas 2.441 familias, a través de una inversión de $93,3 millones por parte de la Nación. En esta etapa, los trabajos comprenderán las 11 cuadras que van de Sucre a Santa Ana: y allí se pavimentará los 12.000 metros a ambos márgenes del curso de agua, veredas, la construcción de tres plazas, con juegos y aparatos para realizar actividades físicas. “Queremos que cuando llueva mucho sea un día más y no que sea un día de complicaciones. Tenemos que lograr que sea más fácil para los patrulleros venir para acá y eso les puede dar más tranquilidad a los vecinos”, señaló el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que visitó la zona junto al intendente, Mariano Cascallares. En una breve recorrida por la calle Balboa, el Jefe comunal se mostró “muy contento”

por las obras y resaltó que será sustancial continuar con el proyecto hasta Donato Álvarez, en el límite con el partido de Quilmes, para mejorar la infraestructura en la zona de forma completa. “Queremos que los vecinos tengan una buena calidad de vida y vivan como se merecen”, remarcó. En la próxima etapa, las obras se extenderán a lo largo del arroyo, entre Santa Ana y El Cóndor. En todo ese tramo, se pavimentarán en hormigón simple 15 cuadras -10de un lado y cinco de otro-, se renovarán seis pasarelas peatonales, y se instalarán veredas, y luminarias en otras 20 cuadras aproximadamente. Las tareas demandarán más de un año. Germán Galiano, vecino de la calle El Picaflor, destacó que desde “hace tiempo” era “necesario” avanzar con estas obras “para terminar con algunos de problemas históricos” en la zona. “Acá varias veces tuvimos problemas con las inundaciones y la verdad que no podemos estar pendientes si llueve

o no llueve a ver qué pasa con nuestras casas”, señaló el hombre que desde hace 10 años vive en el lugar. Según informaron desde el Ministerio del Interior, el proyecto también comprende la extensión de la red de acceso domiciliario al agua potable, cloacas, equipamiento comunitario para un futuro centro de salud, sistema de desagües pluviales superficiales por cordón cuneta y badenes, red vial, peatonal y alumbrado público. Pero no dieron más precisiones. ■