Una noche de música local y latinoamericana, en Lomas

En El Nido sale a escena Crudo, una formación que nació en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, con Valeria Curci como cantante invitada. También serán de la partida el dúo Krisol.

Los integrantes de Crudo tienen como elemento aglutinador haber cursado en la Escuela de Música Popular de Avellaneda y de haberse nutrido por los notables docentes que tuvieron en su formación.

“La propuesta nace a partir de ser compañeros en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, nos unimos por tener la misma formación y la misma impronta. Además, mamamos de los mismos profesores, unos maestros muy grandes”, le comenta a La Unión Alejandro Moore, percusionista del grupo.

Esta formación, que nació como un dúo y se amplió a un trío, se completa con Sebastián Toriano en guitarra y Nicolás Posternak en piano y bajo.

El nombre de Crudo que tomó esta formación viene de que no tienen demasiado tiempo de cocción antes de cada presentación, pero pueden desenvolverse con total naturalidad por el conocimiento mutuo y por tener la misma formación musical.

“Nos llamamos Crudo porque no tenemos mucho tiempo para ensayar y antes de tocar podemos hacer sólo un par de ensayos. Tenemos las mismas herramientas y manejamos en mismo idioma, tocamos temas tradicionales y otros con arreglos de Nicolás, que todos sabemos tocar”, explica.

A partir de este lenguaje común, salen a vivo con total solvencia. “Sabemos para qué lado va cada uno, con marcar un pasito vamos para ese lugar. Lo importante es que terminamos los temas juntos”, acota Alejandro.

Este grupo recorre música argentina y latinoamericana con un repertorio variado que incluye composiciones propias, como así también reversiones de compositores del campo popular, como Gustavo Cuchi Leguizamón, Atahualpa Yupanqui o Jaime Roos.

En esta aventura se meten a buscar texturas nuevas, en un formato instrumental atípico y armonías cercanas al jazz, siempre dejando un espacio a la improvisación. Las familias rítmicas abordadas son zamba, chacarera, candombe, tango y la vidala, entre otras.

Este sábado, en El Nido, Crudo va a presentar su repertorio compartiendo la velada con el dúo Krisol, dos propuestas que recorren el folklore y la música argentina y latinoamericana con matices propios.

Además, esta noche Crudo tendrá a Valeria Curci como cantante invitada. “Solemos tener cantantes invitadas. Ella viene del blues y del jazz, pero se aguanta toda la artillería que le tiramos y domina muy bien la técnica de otros estilos. Para nosotros la voz tiene que sonar como un instrumento más, no queremos que sea un cantante con un grupo sonando detrás”, explica el percusionista de Lomas.

UN DÚO QUE REGRESA A LA REGIÓN. Junto con Crudo, mostrarán los suyo este sábado los integrantes de Krisol, un dúo que intenta recrear algunos clásicos del repertorio folklórico argentino inspirados en diversas músicas universales, con una mirada autentica y creativa de la música hoy.

Con la voz de Marisa Montes y las teclas de Diego Mano Piano, esta propuesta nació en 2010 interpretando estilos varios como bolero, son, bossa, tango y folklore.

Estuvieron radicados en Córdoba durante cuatro años y ahora volvieron a instalarse en la región, en una nueva etapa. ■

MÁS INFO

Crudo y Krisol, sábado 26-5, a las 22 en El Nido de Lomas

–Manuel Castro 478-.

Entradas, $150.