“Me parece una grasada. Canta muy mal y tampoco es un escándalo de linda. No tiene un lomazo… Ahora se hace la cantante. No me gusta el curro”, opinó Eduardo Feinmann sobre Jimena Barón.

La actriz no entró en el juego del periodista y contraatacó con altura. “La gente agresiva no me interesa; que se recupere”, disparó a los micrófonos de “Los Ángeles de la Mañana”, sin caer en polémicas.

¿Qué te parece la respuesta de la actriz?