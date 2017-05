Una empresa sin aviones ni personal recibió rutas aéreas

En el marco del Plan Aerocomercial del Gobierno nacional, el Estado adjudicó tres rutas aéreas a la aerolínea low cost Flybondi. No obstante, esta empresa que fue beneficiada con los destinos a Miami, Nueva York y Beijing no posee aviones ni pilotos. Tras conseguir el permiso, la aerolínea comenzó con los preparativos. Flybondi, una de las empresas investigadas por el fiscal Jorge Di Lello por presuntas irregularidades en la entrega de rutas aéreas, reconoció que hasta el momento no posee ni los aviones ni el personal necesario para poder comenzar con los vuelos de inmediato. Esta semana, la empresa firmó el primer acuerdo de leasing de un Boeing 737-800, que llegaría al país en los próximos meses. Además, comenzó con la contratación de 30 pilotos y 100 tripulantes de cabina. Según la aeronáutica, en los próximos días tratarían otros contratos para poder contar con unos 10 aviones recién para fines de 2018. En marzo, Di Lello amplió la imputación contra funcionarios nacionales por las presuntas irregularidades en la entrega de rutas aéreas a empresas low cost, en la que consideró incluir en la pesquisa a Flybondi. Además, solicitó que se investigue también al secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana. ■