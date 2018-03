Una dupla que se las trae

FOX Networks Group (FNG) Latin America confirmó que suma a Natalie Pérez al nuevo Big Show que tiene a Adrián Suar a la cabeza, junto a Martín Bossi y a Nicolás Vázquez.

La actriz interpretará a la exmujer del personaje que encarna Suar, y quien lo abandonó en la luna de miel. Ella está muy presente en la imaginación de él, ya que la evoca constantemente.

“Cuando me llegó la propuesta me pareció muy divertido y un desafío. Cuando Adrián me contó que este proyecto va de la mano de FOX, me sorprendí y pensé, esta carrera que empezó hace unos 20 años, cuando tenía apenas 10, me lleva a lugares impensados.

No había imaginado que iba a trabajar para FOX alguna vez … ¡y acá estoy!, haciendo lo que me gusta, superando mis límites, llevando mi arte a otros rincones del mundo, conociendo otros artistas, trabajando para un poco más allá” dijo Natalie.

Y agregó: “Mi deseo siempre es aprender y divertirme. Esto me da la posibilidad de mostrar otra de mis pasiones que es cantar! Me tocan muy de cerca los musicales! En estos años hice varios, y poder hacerlo en la televisión que tiene llegada a cada casa, me emociona!”.