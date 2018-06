Una baja que duele en Colombia y en La Boca

Frank Fabra se perderá el Mundial de Rusia por una grave lesión en la rodilla y tendrá varios meses de recuperación.

El lateral Frank Fabra, figura de Boca y titular en la Selección de Colombia, se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda y estará entre seis y ocho meses fuera de la cancha. Con esto, no sólo se perderá el Mundial sino que además será una baja sensible para el Xeneize en el próximo semestre.

“Sólo había un propósito: ser parte de este sueño llamado Mundial. Luché, trabajé y me esforcé en mejorar. Lo fui consiguiendo día a día hasta estar aquí y hoy, con el corazón partido en 50 millones de pedacitos, me quedo en la puerta más cercana, sólo a un paso, me duele el alma”, expresó Fabra en un mensaje en Instagram, sin esconder el dolor que le genera esta lesión.

Por esta lesión, Fabra, de 27 años, se perderá su primera participación en un Mundial y a su vez le genera un dolor de cabeza al entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, ya que perderá a uno de sus pilares para la parte más dura del año, con la Copa Libertadores como primer objetivo.

Por esa baja sensible, el Mellizo se quedará con Emanuel Mas como única alternativa para el puesto de lateral por izquierda y por eso, de acuerdo a las exigencias que tendrá el equipo, la dirigencia saldrá a buscar un reemplazante.

Por eso, en Boca intentará reforzar el puesto con el regreso de Jonathan Silva, exlateral del club que actualmente está en el Sporting de Lisboa, de Portugal.