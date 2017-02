Una agónica clasificación que dejó más dudas que certezas

El milagro se hizo realidad y Argentina estará en el Mundial de Corea

La agónica clasificación del seleccionado argentino sub-20 al Mundial de Corea del Sur se festejó con todo, como si fuese un campeonato, a pesar del pobre torneo que realizó el equipo de Claudio Úbeda en el Sudamericano de Ecuador. Es que el equipo nunca logró una identidad y consiguió el último boleto más por impericias ajenas que por méritos propios.

La producción del elenco nacional estuvo lejos de lo esperado, sufrió más de la cuenta a lo largo del torneo con algunas goleadas inesperadas en contra (Uruguay y Ecuador) y recién logró la clasificación en la última jornada, gracias a la victoria por 2-0 ante Venezuela y el posterior empate entre Brasil y Colombia. Por estos resultados, el milagro se hizo realidad: los argentinos superaron por un punto a los brasileños y se quedó con el último boleto a Corea.

Con dos victorias, un empate y dos derrotas, el conjunto de Úbeda finalizó con siete unidades y en el cuarto lugar, a cinco unidades de Uruguay, campeón del torneo. Sumó la misma cantidad que Ecuador y Venezuela, los otros clasificados, pero finalizó con peor diferencia de gol.

En un hexagonal donde clasifican cuatro de seis, el equipo de Úbeda estuvo a un minuto de quedar eliminado y eso marca la pobre producción. En la anteúltima fecha, Argentina debía sumar al menos un punto ante Brasil para mantener la ilusión y recién lo consiguió en la última jugada. Con un 1-2 en contra, el delantero de Racing Lautaro Martínez, de cabeza, convirtió el agónico 2-2 y le dio una vida más al equipo.

Con el respirador artificial, el conjunto nacional necesitaba golear por cinco goles a la vinotinto para lograr la clasificación. Si bien no fue posible marcar esa diferencia, la victoria dejó abierta una pequeña ventana. Y con 0-0 entre brasileños y colombianos, se hizo realidad.

A pesar de eso, los números no fueron los esperados y el equipo nunca encontró una idea de juego, y eso se refleja en los 23 futbolistas que utilizó el técnico en el torneo. Úbeda no encontró un once ideal y lo único positivo fueron las actuaciones de los delanteros Marcelo Torres (Boca) y Martínez (Racing), quien finalizaron como los máximos goleadores, y también las de los volantes Santiago Ascacíbar (Estudiantes) y Tomás Conechny (San Lorenzo) y el defensor Juan Foyth (Estudiantes).

A su vez, lo hecho en este Sudamericano también tiene correlato con lo que sucede hoy dentro del fútbol argentino, con una Comisión Normalizadora sin rumbo y tomando decisiones a la apurada. Y el ejemplo es la designación de Úbeda. El ex defensor de Racing no elaboró ningún proyecto y tampoco aparecía en los 44 que se presentaron, pero fue el elegido.

Sin la concepción de un proyecto a largo plazo, esta designación no tiene comparación respecto a cuando tomó la coordinación José Pékerman y armó el ciclo más exitoso en juveniles, con tres títulos mundiales, y que luego continuó Hugo Tocalli y Pacho Ferraro, quienes sumaron dos campeonatos más las sub-20. Ese pasado está lejos de ser realidad hoy.

Y ahora, en el Mundial de Corea, que se disputará entre mayo y junio, se sabrá si esta agónica clasificación servirá para recuperar el terreno perdido o solamente sirvió para tapar por unos meses los pasos mal dados.