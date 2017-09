Un problema para la defensa de Boca

Fabra se lesionó en el partido de Colombia ante Brasil y no es segura su presencia contra Lanús.

Con la cabeza puesta en el encuentro del domingo ante Lanús, una de las mayores preocupaciones para el entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, pasa por la lesión del colombiano Frank Fabra, quien sufrió un fuerte golpe en el empate de su seleccionado con Brasil y es duda para el encuentro ante el Granate. El lateral, que no terminó el encuentro ante los brasileños por una fuerte contractura en la pierna izquierda, será observado hoy por el cuerpo médico xeneize y se determinará si hay necesidad de hacerle o no estudios: si no llega, lo reemplazará Fernando Evangelista, que en el torneo pasado estuvo a préstamo en Atlético Tucumán y que fue titular en el amistoso del sábado ante River. Fabra, al igual que sus compatriotas Wilmar Barrios y Edwin Cardona y el uruguayo Nahitan Nández, se reincorporarán hoy a los entrenamientos del equipo del Mellizo, quien empezará a definir a los once titulares ante el Granate. Por otra parte, los mediocampistas Fernando Gago y Pablo Pérez, fundamentales en la estructura táctica del equipo, hicieron ayer un trabajo especial, pero sólo por precaución, y se estima que llegarán en buenas condiciones al partido. El Mellizo, de no mediar inconvenientes, repetirá el equipo que goleó a Olimpo. ■