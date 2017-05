Un fallo millonario en contra del Estado

La Argentina deberá pagar una multa de US384 millones por la rescisión del contrato con Aguas Argentinas. Así lo dispuso un fallo del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), tribunal arbitral del Banco Mundial La sentencia confirmó la sanción contra el Estado dada a conocer en 2015, luego de una denuncia iniciada por el grupo francés Suez, la firma Vivendi y Aguas de Barcelona, las ex concesionarias de la empresa antes de convertirse en AySA.

Las tres compañías demandaron al Gobierno argentino por considerar que en 2006 se rescindió “unilateralmente” el contrato suscripto en 1993 y si bien la Casa Rosada solicitó la anulación de ese fallo, el pedido finalmente no prosperó.

Desde la Procuración del Tesoro, todavía no anunciaron qué decisión adoptarán, pero en principio, el país no estaría obligado a pagar, ya que no existe un mecanismo directo para forzar su cumplimiento de este tipo de sentencias.