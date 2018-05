Un duelo directo para Los Jaguares

La franquicia del Súper Rugby recibirá este viernes desde las 16.40 a Sharks, de Sudáfrica, rival con el que pelea el ingreso a los cuartos de final. El equipo de Mario Ledesma lleva cinco triunfos al hilo.

Los Jaguares, la franquicia argentina del Súper Rugby, buscarán este viernes ante los Sharks de Sudáfrica su sexta victoria consecutiva para mantener la ilusión de clasificar a los cuartos de final del torneo que organiza la Sanzaar (South African, New Zealand, Australia and Argentina Rugby).

El partido, a jugarse desde las 16.40 en el estadio de Vélez, será dirigido por el neocelandes Paul Willians y televisado por ESPN 2 y ESPN Play.

El equipo de Mario Ledesma ocupa el séptimo lugar en la tabla general con 29 puntos, mientras que Sharks está octavo con 28, siendo el último en meterse en la instancia de play-offs.

Con respecto al triunfo contra Bulls de Sudáfrica, el XV argentino tendrá una sola variante: el ingreso del wing tucumano Ramiro Moyano por Sebastián Cancelliere. Entre los suplentes, el santiagueño Juan Manuel Leguizamón ingresará por el rosarino Leonardo Senatore.

Una vez más, dentro de los titulares aparece el ex wing de Pucará, Bautista Delguy, autor de dos tries en el pasado triunfo de Los Jaguares en cancha de Vélez. Ademas, integró el equipo de Argentina XV y tuvo participación en el circuito Mundial de Seven.

El próximo compromiso será ante Stormers de Sudáfrica, también en el estadio José Amalfitani, de Liniers.

El historial ante Sharks no es favorable, ya que los sudafricanos se impusieron en las cuatro presentaciones con resultados ajustados: en 2016 (25-22 y 19-15) y en 2017 (33-25 y 18-13).

La Conferencia Sudáfrica la encabeza Lions con 36 puntos, seguido por Los Jaguares 29; Sharks 28; Bulls y Stormers 24.

La franquicia argentina reúne siete triunfos y cinco derrotas en el certamen, mientras que los Sharks alcanzaron cinco triunfos y seis derrotas.

Probables formaciones

Los Jaguares: Santiago García Botta; Agustín Creevy y Nahuel Tetaz Chaparro; Guido Petti y Tomás Lavanini; Tomás Lezana (capitán), Marcos Kremer y Javier Ortega Desio; Gonzalo Bertranou y Nicolás Sánchez; Ramiro Moyano, Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando y Bautista Delguy; Emiliano Boffelli. Entrenador: Mario Ledesma

Sharks: Curwin Bosch; Sibusiso Nkosi, Lukhanyo Am, Andre Esterhuizen y Lwazi Mvovo; Robert du Preez y Louis Schreuder; Daniel du Preez, Jean-Luc du Preez y Philip van der Walt; Ruan Botha (capitán) y Tyler Paul; Thomas du Toit , Armand van der Merwe y Tendai Mtawarira. Entrenador: Robert du Preez.

Comienzo: 16.40 (ESPN 2 y ESPN Play).

Árbitro: Paul Willians (Nueva Zelanda).

Estadio: José Amalfitani, Liniers.