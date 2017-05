Un Banfield renovado comienza su camino en la Copa Argentina

El técnico Julio Falcioni le dará la oportunidad a aquellos con poco rodaje en el campeonato frente a Chaco For Ever, equipo del Federal A. El ganador va con Atlético Rafaela o Almagro.

Con el objetivo de ingresar a la Copa Libertadores 2018 en el torneo local, Banfield comenzará esta tarde a desandar su camino en la Copa Argentina, cuyo ganador clasificará al certamen continental. El rival será Chaco For Ever, equipo que milita en el Torneo Argentino A. El partido, con público de ambas parcialidades (el Taladro ocupará la tribuna local), se desarrollará en el estadio Centenario de Quilmes desde las 18, con arbitraje de Diego Ceballos y televisación de TyC Sports. En caso de igualdad en los 90 minutos, habrá definición desde el punto penal. Julio César Falcioni no concentró a cuatro de los habituales titulares: el capitán Gonzalo Bettini, Renato Civelli (se recupera de un cuadro febril), Nicolás Bertolo y Darío Cvitanich, mientras que Brian Sarmiento está en la lista de 19.

En sus lugares estarán Gonzalo Prósperi, Jorge Rodríguez, Martín Lucero, Claudio Villagra y Agustín Fontana. Además, retornarán Alexis Soto (no jugó ante Tigre por suspensión) y Jorge Rodríguez (perdió el puesto luego del clásico frente a Lanús) El resto de la nómina incluye a Mauricio Arboleda, Adrián Sporle, Alexis Sosa, Luciano Gómez, Juan Manuel Cobo, Juan Álvarez y Michael López. Uno se quedará afuera. Si bien El Emperador guardó a sus principales figuras para el choque del lunes ante Sarmiento (20.10), la Copa Argentina es un desafío impor

tante tanto en lo futbolístico como en lo económico a medida que van pasando las fases. En caso de avanzar a los 16° de final, el Taladro chocará con el ganador del cruce entre Atlético Rafaela-Almagro. Las entradas comenzaron a venderse ayer a buen ritmo en el estadio Florencio Sola y hoy seguirá el expendio, desde las 15, en el estadio Centenario. Chaco For Ever, protagonista de los Nacionales de la década del ‘80, no atraviesa un buen momento en el Torneo Federal A, donde finalizó octavo entre nueve equipos en la Zona A de la Segunda Fase, perdiendo 5-1 ante Unión Aconquija de Catamarca, equipo al que le puso una formación suplente. Frente a Banfield debutará como entrenador Miguel Fullana. Su campaña: dos triunfos, un empate y cinco derrotas. Sumó siete puntos y quedó a 12 del líder Gimnasia y Tiro de Salta. ■