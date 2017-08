Un análisis positivo para el ojo del DT

Barros Schelotto destacó el juego de Boca y la actuación de Edwin Cardona frente al Taladro.

El empate -y posterior triunfo- de Boca ante Banfield lo dejaron conforme a Guillermo Barros Schelotto que resaltó el juego exhibido. “Al equipo lo vi bien, en cuanto al rendimiento y el estado físico. Jugamos contra un equipo que peleó el torneo pasado hasta el final, manejamos la pelota y tuvimos nuestras situaciones. Pudimos empatarlo antes”, analizó el entrenador Xeneize. Siguiendo con su punto de vista, amplió: “Estuvimos bien defensivamente. Salvo el gol de tiro libre, después no tuvimos problemas. Fallamos un poco en la definición, tuvimos tres o cuatro situaciones que para el fútbol argentino son muy claras y fallamos”. También tuvo palabras elogiosas para el autor del único gol de Boca y uno de los refuerzos para esta temporada, Edwin Cardona. “Lo vi bien, él puede jugar como extremo

pero no es un extremo clásico porque no tiene esa velocidad, tiene mucho juego y a partir de eso genera situaciones de gol”, sostuvo. Por último, en relación a la protesta de los jugadores del Taladro por la sanción de tiempo suplementario en el final del partido, Guillermo dio su opinión. “No sé cuánto tiempo iba, pero no sé qué pasó. No le presté atención, solamente vi que ellos se enojaron”, concluyó. ■