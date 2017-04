Último día de la competencia internacional del 19° Bafici

El festival ofrecerá “Nilos y poesías en el cine italiano” y nuevamente estará el homenaje que se le brinda a Nanni Moretti, con “Sogni d’oro”.

El 19° Bafici camina rumbo a los premios de las competencias que se anunciarán hoy, ofreciendo alrededor de 90 programas con proyecciones y actividades especiales.

A las 15, en el Auditorio El Aleph del Centro Cultural Recoleta, el Bafici ofrecerá “Nilos y poesías en el cine italiano”, un encuentro con Walter Veltroni, escritor, ex alcalde de Roma y director del filmes “I bambibini sanno”, con presentación de Eduardo Russo.

A las 16.30, en el Microcine del Centro Cultural Recoleta tendrá lugar “El secreto de sus miradas”, dedicado a directoras de fotografía, que encarnan el menor porcentaje dentro de los rubos de la industria, con la participación entre otras de Alejandra Martín, Sol Lopatín y María Inés Teyssie.

En cuanto a proyecciones, nuevamente estará el homenaje que se le brinda a Nanni Moretti, con “Sogni d’oro”, a las 13.30, en el Village Caballito 7; “Ecce Bombo”, a las 16.10, en el San Martín 2 y “Palombella Rosa”, a las 15,30, en el Village Recoleta 6, mientras que en Trayectorias se verán dos de Stéphane Brizé, como “Madmoiselle Chambon”, a las 13.30, en el Village Recoleta 5; “Une vie”, y a las 14, en el Village Recoleta 1: “It’s not the time of my life”, de Szabolics Hajdu.

También en Trayectorias estarán “La región salvaje”, de Amat Escalante, hoy a las 17, en Cine.ar Sala Gaumont; la animación “La tortuga roja”, Doménico y “Historia probabile d’un angelo: Fernando Birri”, de Domenico Lucchini y Paolo Taggi; y a las 20.10, en el Village Recoleta 7, “Desmadre: Fragmentos de Relación”, de Sabrina Farji.