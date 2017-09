Tute Showman y la sana profesión de hacer reír a la gente

Matías sosa es uno de los comediantes más reconocidos de lomas. en su tiempo libre colabora con comedores, merenderos y hospitales públicos.

Con la risa como bandera y propósito en la vida, Matías Sosa -más conocido como Tute Showman- se erigió como uno de los comediantes más solicitados de Lomas. Además de los múltiples shows familiares e infantiles que realiza en todo el Conurbano y Capital Federal, dedica su tiempo libre a realizar animaciones en merenderos, instituciones sociales y hospitales. “Trabajo por un mundo en el que la sonrisa sea la moneda corriente”, asegura. Si bien estudió y se recibió de profesor de educación física, hace aproximadamente diez años la profesión de animador se cruzó en su vida para quedarse de manera definitiva. Hoy vive con el sano trabajo de hacer reír a la gente. “Arranqué con esto cuando estaba estudiando profesorado, era una salida fácil la de ir a animar una fiesta en salones, hacer jugar a los nenes, coordinar actividades, y me encantó; no pude parar”, explica. Lo que empezó como algo sencillo para conseguir dinero se convirtió poco después en algo más profesional. “Empecé a comprar distintos tipos de monociclos, enclavas, pelotitas, aros y me armé distintos números para los shows”, añade. Además de los shows de humor y los juegos, añadió a su rutina malabares, magia, números de equilibrio e incluso globología, llegando a ser todo un “showman”. “Le pongo mucho humor, me gusta hacer el show con las cosas que pasan ahí, que es lo que lo hace distinto. No tengo u n a rutina, hago números participativos y estoy todo el tiempo pensando en cosas nuevas para no aburrirme y seguir innovando”, destaca. Si bien hace entre 25 y 30 shows privados por mes, que son su sustento económico, los shows solidarios son su “gratificación personal”. Junto al Payaso Patico conformaron un dúo llamado “Strafalarius Brothers” con el cual realizan encuentros solidarios. El fin de semana pasado estuvieron en el Teatro del Municipio de Lomas con un encuentro gratuito en el que juntaron galletitas para el Merendero Luz Milagro y mensualmente visita el Hogar Pereyra de Banfield para celebrar los cumpleaños de los pequeños o festejar fechas especiales, como por ejemplo el Día del Niño, además de las presentaciones que realiza en comedores comunitarios con la batucada Merequetengue.

Esta semana, decidió ir más allá y visitar el Hospital Oñativia, de Rafael Calzada, para una jornada especial. “Fuimos a la parte de pediatría y al hall central e hicimos una intervención especial con Patico, que es enfermero en el hospital. Llevamos el monociclo, las enclavas y jugamos con la gente que estaba allá. Estos encuentros son geniales, la gente no lo espera; están en su mundo esperando que los atiendan, preocupados por sus problemas, y nosotros vamos con la idea de sacarlos de ese momento que muchas veces no es placentero”, destaca Matías. “Estuvimos con los nenes que están internados para que vean algo diferente, que no asocien el ir al médico con una aguja o con las cosas que ya no quieren ver más, que los hacen sufrir. Es ir, que se diviertan, que se rían un ratito haciendo globos, cantando o jugando con malabares”, añade. “A mí me gusta hacer reír, busco eso, y lo hago todo el tiempo en mi casa, con mi familia, amigos. Soy el payaso del equipo, me pasaba en la escuela, cuando jugaba al fútbol y canalicé mi vida para ese lado. Es algo muy gratificante sacarles una sonrisa a los demás”, culmina. El 30 de septiembre, junto al Mago Mariano, se presentará en el Teatro Roma de Avellaneda, en Sarmiento 109. ■