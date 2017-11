Turraca: “Hicimos un partido malo”

El mediocampista remarcó que Los Andes “no mostró nada” de lo trabajado ante Estudiantes.

Los Andes no tuvo un buen rendimiento en el empate 1-1 ante Estudiantes de San Luis y la autocrítica de los jugadores no se hizo esperar. “No mostramos nada de lo que practicamos”, dejó en claro el mediocampista Gustavo Turraca, uno de los futbolistas que se mostró más crítico con el rendimiento. “Hicimos un partido malo y nos fuimos mal por el resultado, pero también por el juego que mostramos”, puntualizó.

“Terminamos con angustia porque queríamos ganar, lo necesitábamos, y además estábamos bien, con confianza tras la victoria ante Riestra, pero no pudimos mantenernos por esa senda. Si bien el gol tempranero (la visita se puso en ventaja a los 2 minutos) influyó un poco, nosotros tenemos que saber recomponernos de esos golpes. La verdad es que no jugamos bien y debemos hacer la autocrítica necesaria”, remarcó el joven mediocampista.

A su vez, Turraca se refirió a los problemas que tiene Los Andes cada vez que juega en Lomas, donde sólo pudo ganar un partido de los cinco que disputó. “Nos está costando crear juego de local, no encontramos sociedades arriba y no podemos hacer lo que trabajamos. Los rivales buscan llevarse un punto, nadie te juega de igual a igual, y preparamos los partidos pensando que el rival se meterá atrás, pero le estamos encontrando la vuelta”, cerró. ■