Trump cada vez más solo en la investigación judicial por el “rusiagate”

Michael Flynn, ex asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio indicios de que buscará alcanzar un acuerdo independiente de la Casa Blanca con el fiscal que investiga la injerencia rusa en las presidenciales estadounidenses de 2016, señaló el New York Times hoy.

Los abogados de Flynn notificaron al equipo legal de Trump que podrán dejar de compartir información sobre la investigación judicial de la supuesta intromisión rusa en la campaña electoral en la que el magnate inmobiliario derrotó a la candidata demócrata, Hillary Clinton, que está a cargo del fiscal especial Robert Mueller.

Normalmente, las defensas de diversos investigados por la misma causa intercambian sus datos, salvo que alguno de ellos busque cerrar un acuerdo propio con los investigadores, al margen de los demás.

Según el New York Times, el cese de colaboración -que reporta en cuatro fuentes anónimas- señala que Flynn, finalmente, eligió colaborar con Mueller, quien intenta determinar si Trump tiene algo que ver con esfuerzos rusos para minar a la demócrata, o llegar a un acuerdo con él más allá de lo que decida el equipo de defensores de Trump.

El diario, de orientación demócrata, atribuyó a las fuentes, cercanas al equipo legal de Flynn, que el grupo de letrados dio por terminado el acuerdo de intercambio de información con el de Trump para no incurrir en un eventual conflicto de intereses.

A principios de noviembre, fuentes cercanas a la investigación aseguraron que Mueller tenía pruebas suficientes para imputar a Flynn, que fue despedido de la Casa Blanca tras pasar únicamente 24 días en el cargo, señaló la agencia de noticias Europa Press.

El diario neoyorquino aclara que por sí misma la notificación no prueba que Flynn esté cooperando, efectivamente, con Mueller, dado que las eventuales negociaciones separadas pueden terminar sin resultados.

Si bien los equipos legales de ambos investigados se negaron a hacer comentarios, el Times, a partir de las fuentes anónimas, indica que el equipo de Trump cree que los defensores de Flynn, como mínimo, iniciaron conversaciones con Mueller.

Flynn, general retirado, aconsejó a Trump desde los tiempos de la campaña electoral, fue uno de los redactores de la plataforma nacionalista y proteccionista del candidato republicano, y propulsó el establecimiento de vínculos más sólidos con Rusia.

Según el Times, además, mantiene vínculos con Rusia anteriores a la campaña.

Recientemente, empezaron a ser investigados otros dos integrantes del equipo de Trump: Paul Manafort, su antiguo jefe de campaña, y George Papadopoulos, consejero de política exterior.

El Times también cita a amigos de Flynn, un leal seguidor de Trump, quienes revelaron al diario que últimamente el hombre en quien Trump confiaba para restaurar la presencia estadounidense en el planeta les confió que estaba muy preocupado por la posibilidad de que la fiscalía iniciara acciones contra su hijo, Michael Flynn Jr., que trabajó con él.