Tres premios fénix para el cine argentino en México

La actriz Norma Aleandro fue laureada ayer con el premio Fénix, que entrega la Asociación Cinema 23 en México a la trayectoria, mientras que Oscar Martínez lo fue como mejor actor por “El ciudadano ilustre”, y el director de fotografía Ramiro Cívita por su desempeño en “El invierno”.

En la velada, en la que también participaron Juana Viale, Rodrigo de la Serna, Nahuel Pérez Buscayart y Leonardo Sbaraglia, se leyeron palabras de la actriz de 81 años, aplaudida por obras como la ganadora del Oscar “La historia oficial”, “El hijo de la novia” y “Sol de otoño” o quien no pudo viajar.

“Me siento muy honrada de recibir este Fenix por mi trayectoria”, y que “Es un enorme privilegio formar parte de esta enorme comunidad cinematográfica de Iberoamérica”, se leyó en la velada.

En la ceremonia realizada en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, también fueron premiados Oscar Martínez, protagonista de “El ciudadano ilustre”, de Mariano Cohn y Gastón Duprat, trabajo por el que ya había sido reconocido en el Festival de Venecia y el director de fotografía Ramiro Cívita por su trabajo en la también aplaudida “El invierno”, de Emiliano Torres.

“Es un gran honor recibir este premio, hoy tuve la oportunidad de recorrer el Museo de Antropología de la ciudad, y recorriendo sus salas, maravillado por la variedad, complejidad y riqueza del arte y la cultura, me cruce con una inspiradora inscripción delante de uno de sus pabellones, permitanme compartirlo con ustedes: ‘Cuando aún era de noche, cuando aún no había día, cuando aún no había luz, se convocaron y reunieron los dioses allá en Teotihuacan”, dijo Civita tras recibir el conocido como Huevo Fénix.

“Celebro la creación de los Premios Fenix, que promueven la creación del cine hispanoamericano y me honra haber sido distinguido en esta edición. Gracias a Cinema23, quiero compartir este premio con Andrés y Gastón Duprat y Mariano Cohn, artífices de la película”, leyó su productor Fernando Sockolowicz, en ausencia de Martínez.

Los premios a mejor película y mejor dirección fueron para “Una mujer fantastica”, del chileno Sebastián Lelio.

El nombre de la entidad organizadora, la Asociación Cinema23, hace referencia a los 22 países que conforman Iberoamérica: América Latina, España y Portugal, así como a las personas de estos países que trabajan fuera de la región y las que no son de Iberoamérica pero trabajan cerca del cine regional.

Tras una preselección de 800 producciones llegaron a la final 200 de ficción y nueve documentales, que participaron en las 13 categorías: largometraje de ficción y documental, dirección, actuación masculina, actuación femenina, guion, fotografía de ficción y documental, edición, arte, sonido, música, vestuario.