Mauricio Arboleda fue clave para la victoria del Taladro en La Plata atajando un penal y sosteniendo el cero en su arco.

En La Plata, el arquero de Banfield volvió a ser figura. Mauricio Arboleda atajó un penal en un momento clave y tuvo varias intervenciones importantes para que no le marquen.

“Trato de darle seguridad al equipo. Tener el arco en cero siempre es importante y estoy contento porque esta vez también se pudo ganar”, expresó el uno colombiano que atraviesa un gran momento en el Taladro y suena como posible convocado por José Pekerman para el Mundial de Rusia con la Selección de Colombia.

Su estirada fue hacia el palo derecho pero su mano izquierda fue la que terminó tapando el remate de Brahian Alemán a los 37 minutos de la primera etapa. “Se que Alemán le pega muy fuerte a la pelota, lo tenía visto y me la jugué yendo a ese palo. Por suerte salió bien”, comentó.

En La Plata, Arboleda le atajó un penal a Brahian Alemán a los 37 minutos del primer tiempo.

Otro detalle de su buena actuación fue la condición física. Buena parte del segundo tiempo la jugó con una molestia en el tobillo izquierdo producto de una torcedura. “Me quedé enredado con el pasto, me torcí y me dolió mucho. Elegí no salir, el partido estaba apretado y para usar un cambio no valía la pena”, indicó Arboleda. Y agregó: “El equipo es todo y si tengo manos para atajar, voy a hacerlo”.

Con este resultado, Banfield sumó dos triunfos consecutivos, algo que no lograba desde el comienzo del torneo cuando le ganó a Racing en el Florencio Sola (1-0) y a Rosario Central en Arroyito (4-0). “Venimos con ganas de sumar de a tres, el equipo tuvo un gran desempeño y me voy contento con eso. Ahora hay que ganar en casa”, cerró el uno.