Toyota apuesta por la familia numerosa con el nuevo Innova

El modelo tiene capacidad para ocho pasajeros bajo la robusta plataforma de las Hilux y SW4. Trae dos alternativas de equipamiento de confort y seguridad y terminaciones en símil madera.

Antes de terminar el año, Toyota apostó por un segmento que busca regresar al mercado aprovechando el furor de los SUV. Se trata de la Innova, un monovolumen familiar, con tres filas de asientos y capacidad para ocho pasajeros, conformado bajo la robusta plataforma de las Hilux y SW4. El modelo se ofrece con un motor naftero 2.7 16v, tal como tuvieron en Argentina las Hilux y SW4 de anterior generación. Tiene 166 caballos de potencia y 245 Nm de torque, la transmisión incluye una caja automática de seis velocidades y cuenta con tracción trasera. Con un largo de casi cinco metros, trae de serie (en la versión SR) espejos exteriores color carrocería con regulación eléctrica y luz de giro incorporada, faros delanteros halógenos, manijas color carrocería, spoiler trasero y antena tipo tiburón. La opción más completa (SRV) agrega faros LED con “Follow me home” y sensor crepuscular, manijas y molduras cromadas, regulación de altura automática y doble sensor de estacionamiento trasero. En cuanto al equipamiento interior, cuenta con aire acondicionado con salidas y regulador independiente para plazas traseras, equipo de audio con pantalla táctil de siete pulgadas con DVD, MP3, Bluetooth, conexión auxiliar de audio, USB y seis parlantes, bandejas rebatibles tipo avión para la segunda fila de asientos, butacas con tapizado de tela y regulación en altura para el conductor, cierre centralizado de puertas con comando a distancia, columna de dirección con regulación manual en altura y profundidad, control de velocidad crucero, ECO y Power Mode, guantera con llave y función de refrigeración, levantacristales eléctricos con “auto down” para conductor y monitor de cámara de estacionamiento en pantalla de audio, entre otras características. La versión más completa suma climatizador automático, tela de lujo, levantacristales eléctricos con “auto up & down” y sensor de presión para conductor y volante forrado en cuero natural con detalles símil madera y control de display de información múltiple. A nivel seguridad también es muy completo. De serie trae ABS con distribución e l e c t r ó n i c a de la fuerza de frenado, asistente de frenado de emergencia y luces de frenado de emergencia, airbags frontales (conductor y acompañante) y de rodilla (conductor), alarma y testigo de cinturón de seguridad (todas las plazas), anclaje ISOFIX y fijación con soportes de anclaje, control de estabilidad, control de tracción y asistente de arranque en pendientes. La opción SRV suma airbags de cortina (x2) y laterales (x2). El modelo se ofrece en seis colores: súper blanco, blanco perlado, plata metalizado, gris oscuro metalizado, negro mica y bronce avant garde. ¿El precio? El SR 709.900 pesos, y el SRV, 744.300 pesos, ambos con una garantía de tres años ó 100 mil kilometros (lo que ocurra primero). La misma, mientras siga vigente, es transferible. ■