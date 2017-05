Toledo dijo que volverá a Perú si anulan la prisión preventiva

El expresidente, requerido por la justicia por presuntamente haber recibido sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht, mostró su disposición a regresar al país si la justicia anula la orden de prisión preventiva que pesa contra él.

“Yo colaboro con la justicia, que me juzgue un juez natural (..) que no inventen mentiras”, dijo al rechazar la posibilidad de un regreso mientras pese sobre él la posibilidad de entrar en prisión sin ser antes “juzgado” y “condenado”.

“¿Cómo voy a entrar en la cárcel si no soy declarado culpable?”, se preguntó según el diario El Correo el exmandatario peruano, sobre el que pesa una orden de arresto y una petición de extradición por supuesta aceptación de sobornos por valor de 20 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht.

“Si me dicen que tengo libertad para entrar y salir, y que cuando me necesiten me citan y yo regreso, no tengo ningún problema (de regresar)”, sostuvo Toledo, que se niega a pasar 18 meses en prisión por lo que califica “una acusación sin fundamento” basada en una “persecución política”.