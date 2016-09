Toda la gloria de Bochini, en un libro que llegará a Lomas

Con entrada gratis, en el Teatro de Manuel Castro 262, el ex jugador de Independiente contará sus experiencias y repasará un álbum de fotos.

El ex jugador de Independiente y una de las glorias de la historia del fútbol argentino, Ricardo Bochini, presentará su libro “Yo, el Bocha” el próximo martes en el Teatro del Municipio (Manuel Castro 262). La cita está programada para las 20 y la entrada será gratuita. Durante la jornada, el máximo ídolo del Rojo, repasará su álbum de fotos, revivirá sus épocas doradas en el club y recordará la enorme cantidad de momentos que vivió en su vida. En esta publicación, la vida y la carrera excepcional del jugador es relatada por el propio Bochini. Además cuenta con prólogos de los ex jugadores Diego Maradona y Daniel Bertoni y textos de otros ex jugadores también como Claudio Marangoni, Eduardo Sacheri y Jorge Valdano.

EL VÍNCULO CON LOMAS. El ex jugador y Lomas comparten un lazo que viene desde hace tiempo, tanto en lo deportivo como en lo social.

Bochini dio muchas charlas en 2015, dictadas todos los jueves, en distintos clubes de barrio en Lomas. El objetivo era que los chicos se diviertan, puedan conocer a grandes del fútbol e incentivarlos a que hagan deportes. ■