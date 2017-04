The Shouts, de Liverpool a Banfield

Tras un año de ausencia en los escenarios de la región, vuelve la banda tributo a los Fab Four.

The Shouts, una reconocida banda tributo a los Fab Four nacida en la región, presenta “Meet The Beatles”, una puesta en escena producida en 2016 durante sus presentaciones en Liverpool y Londres.

Después de un año sin pisar los escenarios de la región, el grupo mostrará el sábado en el Teatro Maipú de Banfield este renovado show con el repertorio de las distintas etapas de la banda de John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison con un despliegue multimedial.

“Vamos a presentar un material audiovisual que rodamos y producimos durante las 20 presentaciones que hicimos entre Londres y Liverpool. Este material que filmamos es como la frutilla del postre del espectáculo, va a ser algo muy lindo parra el fan de Los Beatles”, comenta Fernando Lotito, el John de The Shouts.

En las imágenes que se van a proyectar durante el show se van a mostrar lugares emblemáticos por los que transitaron Los Beatles y los que fueron una fuente de inspiración para algunas canciones, que se convirtieron en clásicos.

“Las imágenes son un recorrido por lugares por los que pasaron los Beatles y cada tema que vamos a hacer está ambientado con estas imágenes, como si fuera un videoclip. Es muy fuerte, aparecen lugares relacionados a ‘Eleanor Rigby’ y ‘Strawberry Fields Forever’, por ejemplo”, adelanta Fernando sobre una parte del show y se reserva el resto para mantener la sorpresa en los espectadores.

Mientras el grupo planea un especial por los 50 años del “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, el disco más psicodélico de Los Beatles, en el show del sábado harán un homenaje a “Revolver”, que cumplió medio siglo el año anterior. “Vamos a hacer algo de ‘Revolver’. En Inglaterra nos encontramos con Klaus Voormann, el autor de la portada de este disco. Mantuvimos una linda charla, fue como una charla de café”, recuerda.

Esta banda comenzó su camino hace una década con músicos de la región y Fernando es el único que no se fue del barrio, mientras que el resto de sus compañeros emigraron hacia Capital.

BEATLEMANÍA A LA CARTA. En el último bloque de este espectáculo, que cuenta con el vestuario y los instrumentos que usaban los originales, The Shouts repasa la Beatlemanía, la primera etapa de los Fab Four, y en este bloque los mismos espectadores podrán pedir los temas.

“En este bloque, la gente elige los temas, son seis o siete canciones que pueden elegir. Es un lindo desafío para nosotros, porque hay canciones de esa etapa de Los Beatles que son muy complejas de tocar”, cierra Fernando, explicando el cierre del show, que será a la carta.