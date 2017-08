José Luis Gómez está abierto a escuchar ofertas aunque la prioridad es continuar en el Granate.

En Lanús no han llegado refuerzos para la Copa Libertadores y, por eso, la mira se posó en mantener el mismo plantel. En los últimos días, el Benfica de Portugal se mostró interesado en José Luis Gómez y, pese a que no llegaron ofertas, el futbolista se refirió a la situación. “Hoy tengo ganas de seguir en Lanús. Por ahora sólo escuche rumores pero trato de trabajar en la semana pensando en jugar en Lanús. Si llega una propuesta que es buena para el club y para mí, bienvenido sea. Ahora tengo la cabeza puesta en lograr el pase en la Copa Libertadores, es el objetivo del grupo”, expresó el lateral del Granate. Anticipándose a esta situación, la dirigente de Lanús le había comprado una parte del pase del futbolista a Racing con el objetivo de negociarlo a futuro pero hoy la prioridad es que siga en el club.

Más allá de esto, el futbolista había sufrido una rotura de meñiscos que lo tuvo varios partidos fuera de las canchas. Ante The Strongest, el próximo martes, será de la partida. “Ya estoy recuperado y a disposición de Almirón. Espero poder jugar”. Por último, consultado por la Selección Argentina, soltó: “Me gustaría ser convocado otra vez. Hacer las cosas bien en Lanús me lo va a facilitar”.