Temperley no estuvo fino y lo pagó caro ante Juventud

En el sexto amistoso, el Gasolero no pudo ante los entrerrianos, cayó por 1-0 y sufrió su segunda caída al hilo. Los suplentes igualaron 1-1.

En un partido luchado y con poco volumen de juego, Temperley careció de argumentos futbolísticos para quebrar el planteo defensivo que propuso Juventud Unida y perdió por 1-0 en su sexto amistoso de pretemporada.

Para el equipo de Gustavo Álvarez, fue la segunda caída al hilo durante la pretemporada. En el predio de Pasteleros, el Celeste quiso imponer su propuesta en el campo de juego desde el inicio del partido, pero estuvo más impreciso que en el resto de los amistosos y todo se le hizo más difícil, con poca generación de jugadas hilvanadas y escasas aproximaciones al arco defendido por Rodrigo Gauna.

La visita, en tanto, apostó por un planteo especulativo, a la espera de lo que proponga Temperley, y sacó rédito de las fallas cometidas por el Gasolero en la mitad de cancha. Atacó bien por las bandas, y ahí fue donde más sufrió el equipo de Gustavo Álvarez.

En el medio, el técnico de Celeste apostó por un triángulo compuesto por Matías Sánchez, Adrián Arregui y Leonarod Di Lorenzo. De los tres, el ex Racing se ubicó más atrás y fue el nexo entre los centrales (Gastón Aguirre y Gastón Bojanich) y los volantes más adelantados, Di Lorenzo y Arregui. Como extremos, jugaron Marcos Figueroa y Lucas Mancinelli, y el espacios entre éstos y los laterales Cristian Chimino y Gonzalo Escobar fueron bien aprovechados por los de Gualeguaychú, que generaron peligro por esa vía una vez que recuperaban la pelota.

En las imprecisiones y los desacoples defensivos que exhibió Temperley, Juventud Unida encontró la llave para romper el cero a los 27 minu tos del primer tiempo Y lo hizo mediante un tiro penal, con un gol de Martín Prost, que facturó en la red una mano de Gastón Aguirre dentro del área chica.

Con el marcador en contra, el Celeste buscó la igualdad con más ímpetu que juego, pero la falta de claridad en los metros finales le impidió poner en riesgo la valla de Rodrigo Gauna y sólo se aproximó con un remate desviado de Lucas Mancinelli.

Las imprecisiones continuaron en el complemento y a su vez Temperley tenía menos espacios para generar juego, ya que la visita se replegó y apostó a la contra. Gustavo Álvarez puso a Daniel González para explotar más las bandas, aunque no hubo éxito.

La más clara del segundo tiempo llegó con un cabezazo de Sánchez, que llegó por sorpresa a posición de gol, tras un centro de Figueroa. Temperley no redondeó una buena prueba y el miércoles buscará revancha cuando se mida con All Boys (aún no está confirmado) en el séptimo amistoso de pretemporada.