“Soy optimista, pienso que Tevez jugará en boca”, admitió Angelici

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, dijo que es “optimista” y piensa que Carlos Tevez jugará en el club a partir del año próximo.

“Soy siempre optimista y pienso que Tevez jugará en Boca. Carlos es de Boca, siempre tendrá las puertas abiertas. Más allá de eso, respeto que tiene un contrato firmado con el Shanghai Shenhua que hizo una gran inversión, debemos ser respetuosos”, aclaró el “Tano” Angelici en una entrevista que concedió a Télam durante la cena Boca Social que se llevó a cabo anoche en el predio de La Rural, en el barrio porteño de Palermo.

En ese marco, el también vicepresidente primero de AFA añadió que el ídolo de Boca “tiene un contrato vigente y es el único con la potestad de aplicar la cláusula de rescisión”, y “su representante está llevando adelante las negociaciones”.

El presidente del club de la Ribera, de 53 años, también se refirió al presente de Boca en la Superliga, donde tras ganar los ocho primeros partidos, perdió los dos últimos, ante Racing Club y Rosario Central, respectivamente.

“Cuando regresé de China me puse a ver cómo habían sido los partidos. En Rosario no jugamos bien pero tuvimos la posibilidad de haberlo empatado. Creo que hay que recuperarse rápido, el domingo (ante Arsenal de Sarandí) hay que ganar y seguir en la punta”, comentó Angelici, presidente del club desde 2011.

El máximo directivo boquense también explicó que mantuvo una conversación con el entrenador del equipo, el mellizo Guillermo Barros Schelotto, en la que se tocó el tema de los lesionados que tuvo el equipo (Fernando Gago y Darío Benedetto) y los posibles refuerzos en el próximo mercado de pases.

“Vamos a traer dos o tres jugadores de jerarquía, con nivel de selección. También veremos la posibilidad de ceder algunos futbolistas para que tengan rodaje en otro equipo. Por la lesión de Benedetto veremos cómo termina lo de Tevez y ya tenemos a Wanchope, con ellos estaríamos bien”, añadió en alusión al cordobés Ramón Abila, actualmente a préstamo en Huracán.

Angelici encabezó la sexta cena anual solidaria de Boca Social en la Rural, un evento al que asistieron el cuerpo técnico encabezado por el Mellizo, la comisión directiva completa, el plantel profesional, ex jugadores del club y algunas celebridades del ambiente del espectáculo y otros deportistas destacados como el tenista Diego Schwartzman o el subcapitán de Copa Davis Mariano Hood.

“Como siempre estamos muy contentos de unir a la familia boquense y que sean muy solidarios. Se recaudaron 20 millones de pesos brutos y descontando todos los gastos quedaron 12 millones de pesos para la fundación. Seguiremos trabajando para sacarle una sonrisa a los abuelos y a los chicos de la Boca, con esta semana podemos subvencionar el 80 por ciento de nuestros planes sociales”, concluyó Angelici.