Sol Mihanovich llega con su música a Lomas

Esta cantautora mostrará los temas de su último disco y un par de versiones sorpresa en El Nido. Se suman a la velada Miguel García y Facundo Galli.

“La música es muy natural para mí y en mi casa siempre hubo música, tocar para mí fue algo natural. Cuando terminé el secundario, el test vocacional me dio 95% música”, le comenta a La Unión Sol Mihanovich. Esta artista tiene en su árbol genealógico a su padre Vane, pianista, cantante y compositor, y a su tía Sandra, una de las mejores voces femeninas de la Argentina. También se encuentra en su linaje musical su tío abuelo Sergio, uno de los pioneros del jazz en el país. A pesar de estos antecedentes cercanos, la música para esta artista fluyó naturalmente en su vida, además de haber pasado algunos años vinculada a la labor periodística, quizá por herencia de su abuela Mónica Cahen D’Anvers. “La música siempre estuvo conmigo, lo hacía como algo que me daba placer, es mi forma de vida. De la familia siempre obtuve los mejores consejos, la música comenzó como un juego y así empecé a escribir mis propias canciones, es algo totalmente natural para mi”, acota. Sol Mihanovich va a salir a escena esta noche en El Nido, en Lomas, en el ciclo “Cantando para decir”, que recibe a destacados cantautores. También serán parte de la velada Miguel García y Facundo Galli, en calidad de anfitrión. Esta cantante, compositora y guitarrista tiene editados el EP “Cuadernos nuevos”, “El juego” (nominado a los premios Gardel), y “Suerte”, su último disco, con unas melodías con aire folk y una raíz pop. “Vamos a estar tocando temas de mi último disco y algunos del anterior. También alguna versión, como ‘Tumbas de la gloria’, de Fito Páez, pero es algo que voy definiendo, según me voy enamorando de una canción”, adelanta sobre el show de esta noche. En esta presentación va a estar acompañada por Matías Onzari, su pareja, en bajo, en un formato acústico. “Me encanta tocar de todas maneras. Me gusta la frescura de un formato acústico y también la fuerza que tiene tocar con toda la banda”, cierra. Miguel y Facundo cantan para decir. También será parte de esta edición de “Cantando para decir”, Miguel García, que formó parte de varias bandas, como Retorno Cero, Dos aviones, La armada invisible y actualmente es parte de El Color. También participó en algunos shows en Ánima Bendita y Primavera Interior. Tocó en la banda de Daniela Herrero y compuso canciones con Axel y con Leo García, mientras que además compuso la música de dos cortometrajes. Actualmente está componiendo las canciones de su primer disco solista. Mientras que Facundo Galli, este destacado cantautor y el anfitrión de este ciclo, abrirá las noches con algunas de sus canciones extraídas de “Last Pamperito” y “Liebre”, sus dos discos. “Lo conocí y me encantó el factor común que tenemos, de cantar para decir nuestras propias canciones, de lo que nos pasa por la cabeza y el corazón”, dice Sol Mihanovich sobre el anfitrión de “Cantando para decir”.