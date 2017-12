Sin espacio en Los Andes, Miranda negocia su salida

El delantero, que no será tenido en cuenta por la dupla técnica, señaló que no pondrá trabas para la rescisión y que su prioridad es buscar club.

Desde que asumieron a la dirección técnica, Gabriel Lobos y Luis Darío Pérez comenzaron a imprimirle su impronta a Los Andes y la primera medida que tomaron fue no tener en cuenta a Gabriel Sanabria y Osvaldo Miranda para el próximo semestre de la Primera B Nacional, ya que ninguno se acomodaba a la idea de juego que buscan llevar a cabo en lo que resta de la temporada.

La floja actuación de los dos futbolistas durante el primer semestre fue determinante en la decisión que tomó la flamante dupla técnica, que ya les comunicó a ambos que no formarán parte del nuevo plantel. Y por eso, tanto Miranda como Sanabria, negocian su salida con los dirigentes del Milrayitas para rescindir su vínculo con el club, ya que todavía le restan seis meses de contrato.

Al respecto, Miranda contó que la decisión de las autoridades de Los Andes la sabía “hace un tiempo” y que ahora, tras la notificación que recibió de parte del cuerpo técnico, buscará “la mejor salida” de la institución de Lomas de Zamora. “Sé que no seré tenido en cuenta en el club y mi prioridad ahora es buscar otro club”, comentó el delantero.

Y en diálogo con Fútbol en Milrayitas, agregó: “Nunca me voy a quedar en un lugar en el que sé que no voy a ser tenido en cuenta. Al ser un torneo corto, no quiero restarle al plantel. Prefiero priorizar mis condiciones e ir a otra institución porque este campeonato de la B Nacional es cortito”.

Miranda llegó al Milrayitas como el referente de área que tenía la obligación de suplantar los 13 goles que anotó Andrés Vombergar en la temporada pasada, pero no logró afianzarse en el once titular y cerró su estadía en Lomas sin convertir goles en 11 encuentros.

El goleador mendocino, tras estar ausente en el debut contra Deportivo Morón, arrancó como titular en el partido de la segunda fecha ante Atlético Rafaela, en el que tuvo una buena actuación, pero el arco nunca se le abrió más allá de haber tenido varias situaciones en los primeros partidos. Por eso, sin la posibilidad de convertir, el delantero se despidió sin cumplir sus objetivos.

“Nunca puse trabas cuando me tocó irme de alguna institución, soy cero conflictivo, y esto creo que se solucionará”, concluyó Miranda, que no formará parte del plantel para el segundo semestre.