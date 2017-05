Sin bajas, el Mellizo es feliz y se ilusiona

Desde que llegó a Boca, al Mellizo Barros Schelotto se le complicó para darle rodaje a un mismo once inicial. Ya sea por lesiones o suspensiones, nunca repitió una misma formación dos partidos seguidos. Este maleficio, sin embargo, parece haber llegado a fin. Es que pensando en el Superclásico ante River, el DT no tendrá bajas, contará con todos los jugadores y podrá repetir la formación que utilizó en el empate ante Estudiantes. Con el regreso del sábado de Centurión, el Mellizo recuperó a su jugador más desequi

librante, como la semana atrás lo había hecho con Gago, otro jugador clave. Por eso, de no mediar inconvenientes, y gracias a que Peruzzi puede jugar por el artículo 225 debido a la convocatoria de Marcelo Torres al sub-20, el técnico repetiría, por primera vez, el equipo que paró la fecha pasada. Igualmente, no podrá repetirlo mucho porque, después del domingo, Bentacur irá con la Selección uruguaya a disputar el Mundial sub-20. Por otra parte, ayer se confirmó que el árbitro ante River será Patricio Loustau. ■