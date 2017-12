Simeone y el Atlético de Madrid van por otro milagro europeo

El entrenador argentino Diego Simeone tratará hoy (16.45 de Argentina) de llevar al Atlético de Madrid español a protagonizar una nueva hazaña futbolística en su visita al Chelsea inglés, en un partido por la sexta y última fecha del Grupo C de la Liga de Campeones de Europa.

La misión del equipo madrileño es una quimera, ya que para conseguir el pase a los octavos de final debe ganarle al Chelsea en Stamford Bridge y esperar que Roma, de Italia, no lo haga ante el modesto Qarabag, de Azerbaiján.

Los “Colchoneros”, uno de los equipos que en la previa partía entre los favoritos a pelear el título, marcha tercero en la zona con 6 puntos, por detrás de los ingleses (10) y los italianos (8) y por delante de los azeríes (2).

Los madrileños, que empataron los dos partidos ante el Qarabag, necesitan ganar y esperar que la Roma no lo haga para terminar segundo, pero si ambos terminan igualados en puntos, los españoles se quedarán con el pase de ronda ya que tienen mejores números en el enfrentamiento directo entre ambos.

Sin embargo, desde su llegada en 2011, el “Cholo” Simeone transformó al Atlético de Madrid en uno de los mejores clubes del mundo y que no conoce de imposibles o milagros.

El DT argentino llevó a su equipo a las finales de 2014 y 2016 de la Champions, ganó en 2012 la Copa de la UEFA y la Supercopa de Europa, también cuenta con una Liga, Copa, y Supercopa española, y en los años 2013, 2014, y 2016 fue elegido mejor entrenador por la LFP.

Por otra parte, en el grupo D, Barcelona español (11), ya clasificado como primero de grupo para los octavos de final, recibirá mañana al Sporting de Portugal (7), que necesita ganar y que la Juventus italiana (8) no lo haga ante el Olympiacos de Grecia (1).

Los catalanes, que contarán con Lionel Messi pero no con el lesionado Javier Mascherano, buscarán terminar invictos la fase de grupos ante el necesitado Sporting, que contará con Marcos Acuña, Rodrigo Battaglia y Alan Ruíz y no con el lesionado Jonathan Silva.

Juventus, con Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala, se clasificará si gana o si los portugueses no logran la victoria (si terminan empatados a puntos, los italianos pasarán porque tienen mejores resultados en los enfrentamientos directos).

Las matemáticas jugarán un papel fundamental en la definición del grupo A, ya que la definición está muy cerrada entre Manchester United de Inglaterra (12), CSKA de Moscú y Basilea de Suiza, ambos con 9, y cierra Benfica de Portugal (0).

Manchester United necesita un punto para asegurarse la primera plaza y podría clasificarse aunque cayera ante el CSKA y el Basilea no logra ganar. Los suizos pasarán si mejoran el resultado de los rusos, o si ambos empatan o pierden gracias a sus mejores números en el enfrentamiento directos.

Si embargo, si el CSKA vence a los ingleses y los suizos se imponen a los portugueses, los dos clasificados a octavos se decidirían por el enfrentamiento directo y la diferencia de gol en los partidos disputados entre los tres equipos.

Por último, en el grupo B, Paris Saint Germain francés (15) y el Bayern Múnich (12) alemán ya están clasificados y falta decidir el orden de la primera y segunda plaza, pero los parisinos parten con ventaja ya que golearon por 3-0 en el duelo de ida y los germanos deben ganar por cuatro goles para ser primero.

Celtic (3) y Anderlecht (0) están eliminados, pero todavía queda saber quién será el tercero para acceder a la Europa League.

–Programa de la sexta fecha–

Hoy:

Grupo A: Manchester United (Marcos Rojo y Sergio Romeo) – CSKA y Benfica (Lisandro López, Eduardo Salvio y Franco Cervi) – Basilea.

Grupo B: Celtic Glasgow – Anderlecht y Bayern Múnich – PSG (Javier Pastore, Angel Di María y Giovani Lo Celso).

Grupo C: Chelsea – Atlético Madrid (Augusto Fernández, Nicolás Gaitán, Luicano Vietto y Angel Correa) y Roma (Federico Fazio y Diego Perotti) – Qarabag.

Grupo D: Olympiacos – Juventus y Barcelona – Sporting Lisboa.