Silva pegó el faltazo y ahora reclama acelerar su partida

Mañana habrá una reunión en la sede de Agremiados entre Sergio Marchi, el presidente Eduardo Spinosa y el representante del jugador.

Otro lío en puerta en Banfield. El delantero Santiago Silva no se presentó al entrenamiento de ayer en el predio de Luis Guillón, al tiempo que solicitó la intervención de Futbolistas Argentinos Agremiados para que se le declare la libertad de acción por falta de pago. El uruguayo se mostró en disconformidad con la dirigencia encabezada por Eduardo Spinosa por el acuerdo para saldar la deuda que se mantiene con el plantel y lo puso de manifiesto el viernes último Sabido es que Silva tiene una propuesta para incorporarse a la Universidad Católica de Chile, aunque este “faltazo” no fue bien visto por el cuerpo técnico de Julio Falcioni, ni por la dirigencia del club en general. Ante esta imprevista situación, Silva sería intimado vía carta documento, mientras que la intención del delantero uruguayo es resolver el conflicto mañana en una reunión en la sede Agremiados, junto a Sergio Marchi, titular del gremio de futbolistas, el presidente Eduardo Spinosa y el representante del jugador Martín Guastadisegno. Con toda esta situación, Silva no viajará a Mar del Plata para el amistoso de mañana a las 22.10 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio José María Minella. Tampoco lo harán Walter Erviti, Carlos Matheu e Hilario Navarro. Erviti, también representado por Guastadisegno, es pretendido por Independiente, mientras que el defensor está en la órbita de Olimpia. En el caso de Erviti, se espera una reunión entre Spinosa y Hugo Moyano en Mar del Plata para negociar el traspaso a la entidad de Avellaneda.

¿HAY EQUIPO? Ante la ausencia de Hilario Navarro, el arco será ocupado por Mauricio Arboleda, ya que Facundo Cambeses se encuentra con la Selección Argentina Sub-20. En tanto, los reemplazos de Erviti y Silva serían Brian Sarmieto y Mauricio Asenjo. La probable formación: Mauricio Arboleda; Gonzalo Bettini, Alexis Sosa, Jorge Rodríguez y Alexis Soto; Mauricio Sperduti, Emmanuel Cecchini, Eric Remedi y Nicolás Bertolo; Brian Sarmiento; Mauricio Asenjo. ■