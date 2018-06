Silba, un Tanque para la ofensiva

Temperley está a punto de cerrar la llegada del ex delantero de Sarmiento de Resistencia. En la zona de ataque, ya se reforzó con Leandro González y Brian Puntano.

Temperley potencia la delantera. El Tanque Luis Alberto Silba se convertirá en nuevo refuerzo Gasolero.

Nacido en Rosario, de 28 años, llegará desde Sarmiento de Resistencia, Chaco, equipo que milita en el Torneo Federal A. En la última temporada marcó 16 goles en 28 partidos disputados.

Se inició en Rampla Juniors, de Uruguay, y después hizo su carrera en diferentes equipos del Interior del país, salvo un paso por Tristán Suárez.

Silba será el tercer habitante del ataque Gasolero, luego de las firmas de Leandro González (ex Quilmes) y Brian Puntano (ex Talleres de Córdoba). Sin embargo, la idea del entrenador Gastón Esmerado es traer algún nombre de peso para la delantera, uno de los puestos que perdió más nombres, y el apuntado es Mauro Matos (ex Chacarita).

Con ocho refuerzos confirmados, se espera por la firma de Roberto Brum (ex Aldosivi), que tiene todo acordado de palabra de las dirigencia, más el rosarino Luis Silba.

Además, otro que está cerca del Celeste es el arquero Matías Fidel Castro. Si se confirma la llega del golero de Unión de Santa Fe, el Gato Esmerado tendrá los dos jugadores que pretendía luego de las salidas de Josué Ayala (a Rosario Central) y Leandro De Bórtoli.