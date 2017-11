Sigue activo por quinto día el incendio forestal en la localidad cordobesa de Guasapampa

El incendio forestal en la localidad de Guasapampa, en el valle del departamento Minas de la zona de traslasierra de Córdoba, continúa activo por quinto día y afecta un perímetro de 20 kilómetros, informaron fuentes oficiales.

Según precisó a Télam el director de Defensa Civil de la provincia, Diego Concha, más de treinta personas que en las últimas horas de ayer fueron evacuadas preventivamente, por el intenso y denso humo que cubría la zona en las primeras horas de la madrugada, regresaron a sus hogares.

“La situación es muy cambiante. Hoy lo único que sabemos es que no tenemos expectativas inmediatas de combatir el incendio. La situación es muy compleja y creo que nos queda varios días por delante”, pronosticó el funcionario al explicar que se trata de una zona de bosque de palmares, de un monte cerrado y que por la aridez de esa región el agua es muy escasa.

El incendio se originó el jueves último y trabajan para extinguirlo más de 140 personas especializadas de Bomberos, Defensa Civil y otros organismos que integran el Plan Provincial del Manejo del Fuego.

Además, se movilizaron cuatro aviones hidrantes y un avión vigía, camiones cisternas, autobombas y otras maquinarias pesadas que aportan varias localidades como Mina Clavero, Cura Brochero, Villa de Soto, San Carlos Minas y Villa Dolores.

“Por ahora el fuego no representa riesgo para las zonas habitadas”, dijo Concha, no obstante advirtió que “la situación es tan cambiante” por las condiciones climáticas adversas, fundamentalmente por el calor, el fuerte viento y las constantes rotaciones en la localidad ubicada a unos 160 kilómetros de la capital cordobesa.

Actualmente es el único foco activo en la provincia, ya que los restantes se encuentran controlados y en guardia de cenizas.