Fabricio Lenci, delantero de Los Andes, sufrió mucho el cierre de la temporada con el promedio acechando. Su deseo es quedarse, pero con objetivos más altos. Ya habló con uno de los técnicos, pero tiene que arreglar el tema de su contrato.

Gabriel Lobos, uno de los técnicos de Los Andes, ya tiene la lista de los que seguirán en el plantel, los que deberán buscar nuevos desafíos y los nombres de los refuerzos.

Los directivos están al tanto de la situación y con la confirmación de Hernán Celona como presidente, se comenzará con las negociaciones en los próximos días. Y si bien ya hay rumores de todo tipo, oficialmente no hay nada en concreto.

El delantero Fabricio Lenci, que se sumó al Milrayitas en el segundo semestre de la temporada por la lesión de Rodrigo Bogado, expresó su deseo de ser parte del próximo plantel.

El jugador, que llegó desde Argentinos, agradeció a la dupla técnica Lobos-Pérez la confianza que depositaron en él cuando fueron a buscarlo y no tenía tanta continuidad porque estaba recuperándose de una lesión, pero analizará otros factores.

Para Lenci autor de tres goles en ocho partidos, será importante el proyecto futbolístico que se arme en el club, que de a poco se está acomodando. Primero, se confirmó a la dupla técnica y luego, a nivel de Comisión Directiva, se eligió al nuevo mandatario de la institución.

“Tengo que volver a sentarme y solucionar el tema del contrato”, dijo el de San Nicolás de los Arroyos.

El delantero ya habló con uno de los entrenadores, Gabriel Lobos, y se siente muy identificado con el hincha, a pesar del corto tiempo que lleva en la institución de Lomas de Zamora.

“Si tengo ganas de quedarme es para pelear algo, no tengo ganas de pelear el descenso, no tengo ganas de renegar, sufrí mucho el partido contra All Boys”, expresó el goleador de 34 años, autor del tanto con el que Los Andes igualó con el equipo de Floresta y le valió la permanencia en la B Nacional. Los otros dos gritos los convirtió frente a Brown de Adrogué, también en el Gallardón.