Shirley Manson apoyó la despenalización del aborto

La líder del grupo Garbage también hizo referencia al poder histórico de la Iglesia.

La líder del grupo Garbage, Shirley Manson, opinó sobre la despenalización del aborto. “Creo que debe legalizarse en la Argentina, no pueden seguir muriendo mujeres por esto”, enfatizó y agregó: “Tenemos que luchar con ellas y por ellas. Todas debemos ser libres de decidir sobre nuestros cuerpos. Una chica que quedó embarazada producto de una violación no puede ser obligada a continuar su embarazo, no tiene sentido”.

La cantante nacida en Escocia habló con la web silencio.com.ar y también hizo referencia al poder histórico de la Iglesia en este tipo de discusiones: “Creo que la educación católica le viene formateando la mente a muchas chicas desde hace tiempo, incluso lo sigue haciendo con las jóvenes ahora, y entonces es difícil dar la discusión del feminismo ahí, pero tenemos que afrontar eso”.

Manson es feminista y siempre marcó su posición por la igualdad de derechos y oportunidades entre ambos géneros.