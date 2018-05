Lo sufre pero Ignacio Scocco no carga contra el DT por la pérdida de la titularidad a manos de Lucas Pratto que padeció en este semestre.

Ignacio Scocco fue habitual suplente durante el último semestre tras la llegada de Lucas Pratto. Cuando jugó, mayormente lo hizo bien. Sin embargo, confesó que “nunca pensó en pedirle explicaciones a Marcelo Gallardo cuando no lo ponía”.

Consultado por el tema afirmó que “sería una falta de respeto preguntarle a Gallardo por qué no juego. Nunca le pedí una reunión ni nada porque me parece mal para los compañeros. Sería el equivalente a decirle ‘yo juego mejor que tal o cual’, y no me parece que esté bien”.

En rueda de prensa, el delantero contó que “es duro cuando no me toca jugar. Yo no me conformo con entrar desde el banco. En los entrenamientos trato de demostrar”. Y agregó: “Todo jugador tiene altibajos y uno trata de que los momentos bajos pasen rápido. Tuve partidos en los que sentí que no le daba al equipo lo que podía, pero tengo autocrítica y trato de mejorar lo más rápido posible. Ahora estoy volviendo a mi nivel y me siento cómodo nuevamente”.

Con su calidad y con 32 años, sería lógica la posibilidad de emigrar a un club donde sea titular. Pero Scocco no piensa en otro club. “Nunca tuve la idea de irme de River, y en el fútbol nunca se sabe. No me iría por lo menos en el próximo semestre”, remarcó, aunque aclaró: “Soy hincha de Newell’s y me gustaría terminar mi carrera ahí. Pero todavía falta.

La pasé mal la última vez cuando me fui porque había problema tras problema y terminamos pensando más en las cosas extrafutbolísticas que en lo que teníamos que hacer en la cancha”.