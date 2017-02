“Será un disco futurista y fantástico, un viaje”

Tianno Zé, que pasó por varios proyectos, entre ellos Xámpari, apuesta ahora por su carrera solista. En marzo sacará el disco Sendero Luminoso.El músico lomense Tianno Zé está próximo a sacar su nuevo disco, Sendero Luminoso. A sus 38 años arranca una nueva etapa solista, luego de varios proyectos.

-¿Cómo y cuándo empezaste a cantar?

Siempre amé la música profundamente como consumidor permanente de todo tipo de estilos. De chico tenía la inquietud de ser músico, pero carecía de claridad acerca de la forma en la podría llevarlo adelante. A los 16 años, ya trabajando, pude hacer algo de dinero y compré mi primer bajo.

Tomé algunas clases y comencé a juntarme con amigos del barrio para tocar. Luego de algunas experiencias grupales entendí que lo que me hacia feliz era componer y producir. En 2002 saqué mi primer disco solista como “Campari” llamado Ejército de Salvación, grabando todos los instrumentos y produciéndolo en mi casa de forma intuitiva con una PC con Windows 97. Cantar fue solo una pieza más de ese rompecabezas expresivo.

-¿Qué representa la música para vos? Entiendo la música como algo mágico y muy profundo. Un todo espiritual y divino. Un Santuario en mi vida. Ya en el año 2005 y luego de haber mostrado el disco solista, encaro el segundo disco, en ese momento varios amigos pasaron a sumarse al proyecto con lo cual hubo una mutación del proyecto solista a una banda. En ese momento nació Xámpari, como mutación de Campari. Tuvimos 13 años de infinidad de proyectos, entre los cuales editamos 7 discos (varios de ellos disponibles en Spotify y Youtube), hicimos algunos videos tremendamente geniales y tocamos en muchísimos shows. El paso del tiempo y el desgaste que representa ser una banda under por muchos años nos llevó a darle cierre al paréntesis de Xámpari a mediados de 2016. Cuando me cayó la ficha de que la banda ya no existía, la ruta natural me llevo nuevamente a componer y arreglar los temas solo. En este caso, el pseudonimo que elegí para esta nueva etapa es Tundra Láser. En el camino de la grabación sume como productor a Pablo Ventura (PAV) quien participó mucho para llevar las ideas de preproducción al mejor destino.

-El disco Sendero Luminoso sale en marzo, ¿qué podes adelantar? Ya está terminado. Es un disco futurista, introspectivo y fantástico, es un viaje. Casi carente de guitarras, con gran presencia de sintetizadores, máquinas de ritmos, vocoders, instrumentos acústicos, con una sonoridad armada de muchas capas.

En cuanto a los estilos, cada tema va saltando de uno en uno, algo de rap, algo de pop, mucho de futuro, algo de electrónica, de canción. Los vecinos que quieran conocer más sobre este artista multifacético, pueden ingresar en: https://www.facebook. com/tianno.ze?fref=ts.