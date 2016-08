“Sentí mucho miedo, pensé que me iba a matar”

El letrado de Lino Villar Cataldo, quien el viernes último mató a un ladrón que pretendía robarle su auto frente a su casa en Loma Hermosa, se mostró confiado en que este mediodía la Justicia le otorgue la libertad a su defendido.

El médico que el viernes quedó detenido luego de matar a balazos a un ladrón que le había robado el auto en la puerta de su consultorio de la localidad bonaerense de Loma Hermosa, aseguró en su declaración indagatoria que disparó porque temió por su vida ya que el delincuente le apuntó con un arma y le dijo en dos oportunidades que lo iba a matar, según trascendió.

Las siguientes son las frases más destacadas de la declaración judicial que brindó el sábado pasado el médico cirujano Lino Darío Villa Cataldo (61) frente a la fiscal, según el acta de indagatoria de nueve fojas a la que accedió Télam:

-“Cuando me iba del consultorio, como hago siempre, por seguridad, tomé mi Bersa Thunder Pro 9 milímetros y la apoyé en el cantero detrás de la reja perimetral”.

-“Después de hablar con un vecino, subí a mi Toyota Corolla y lo saqué marcha atrás del garaje”.

-“Estaba con la ventanilla baja y cuando terminé de sacar el auto advertí que venía corriendo un hombre”.

-”Apuntándome con el arma, se paró al lado del auto y, sin mediar palabra, me dio un culatazo en la cabeza. Me dijo: ‘Bajate hijo de puta que te mato’”.

-“No sé quién abrió la puerta, pero este hombre me tomó de la ropa y con mucha fuerza me tiró al piso”.

-“El ladrón se subió al auto, hizo marcha atrás y con la rueda delantera izquierda me pisó las dos piernas”.

-“Este hombre avanzó con el auto hacia donde yo estaba tirado en el piso”.

-“Como me dolían las piernas, rodé hasta la línea perimetral de mi consultorio y estirando la mano tomé la pistola que había dejado en el cantero”.

-“Cuando giré vi que el hombre tenía la puerta abierta y apuntándome con un pistolón me gritó: ‘¡Te mato hijo de puta, te mato, te mato!'”.

-“Con todo el dolor que tenía, me incorporé, me corrí de la línea de fuego y empecé a disparar al bulto, contra el auto”.

-“Sentí mucho miedo porque pensé que este sujeto me iba a matar con el arma con la que me apuntó. Por eso disparé con mi arma”.

-“No sé cuántos disparos efectué, si dos, tres o cuatro. No lo recuerdo”.

-“Luego de disparar, cerré el portón, entré a la casa, tomé el teléfono fijo y llamé al 911”.

-“Hace 25 años que soy usuario de armas de fuego. Hice el curso correspondiente y una vez por año voy al polígono a practicar tiro”.