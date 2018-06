Se perdió en Lomas Oeste y piden ayuda para encontrarla

Ona es una perrita Yorkshire de cuatro años que se perdió este domingo 10 de junio, entre las 13.30 y las 15, en la calle Laprida 2300, entre Donizetti y Verdi, en Lomas Oeste.

“Fue en un descuido. A las 13 le di de comer. Y entre las 13.30 y las 15, que recibimos visitas y abrimos la puerta, pensamos que pudo haber salido sin que lo notáramos”, contó Susana, su dueña y amplió: “A las 15, cuando fui a salir, la llamé y no acudió. Ahí fue cuando me di cuenta de que no estaba y me desesperé. En casa estamos muy angustiados. Pedimos por favor que si alguien la vio nos avise. Es un miembro de nuestra familia. Daremos una recompensa”.

La perrita no tenía puesta la chapita ni el moñito rosa porque justo la habían llevado a vacunar. Por eso, su familia cree que algún vecino pudo haberla encontrado solita en la vereda y no sabe de quién es. “Es muy buenita, muy dócil”, la describió Susana mientras ruega que pronto Ona vuelva a estar con su familia.

Contacto: 15-3664-6200