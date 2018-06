Se le escapó en la última jugada

Pucará siempre llevó ventaja en el marcador frente al SIC, que en el final se terminó quedando con la victoria por 22-20 en Burzaco, por la 6° fecha del Top 12 de la URBA.

Por la sexta fecha del Top 12 de la URBA, Pucará perdió como local frente a SIC por 22-20 en Burzaco y cayó al quinto puesto de la tabla de posiciones. Hindú, único puntero, recibirá al Rojo la próxima fecha.

Mientras tanto, Lomas encadenó la sexta derrota consecutiva al caer como visitante de Regatas de Bella Vista por 25-21

La Pantera Montero adelantó a Pucará con un try y Germán Fiocca llevó el resultado parcial 12-0 apoyando en el ingoal rival, que tuvo la conversión de Germán Klubus. Al descanso, se fueron 12-5.

Los dirigidos por Gustavo Jorge, que llegaban con buen semblante tras ganar el clásico con Lomas, estiraron la diferencia en el complemento con un try de Tomás Buckley, poniendo el marcador 17-5 a favor. El SIC se acercó con un try convertido, pero el Rojo, con un cuarto de hora por delante se adelantó 20-12 con un penal de Germán Klubus. Sin embargo, los de San Isidro achicaron con un penal y en la última jugada del partido se llevaron la victoria con un try y posterior conversión a los postes.

Pucará: Tomás Jorge; Tomás Buckley, Joaquín Paz, Lucas Mensa y Manuel Montero; Lucas González Ambrosino y Germán Klubus; Guido Albertario, Germán Fiocca y Marco Costa; Mariano Ressetto y Patricio Albertario; Federico Scarlato, Guido Romandetto y Tulio Sosa (cap). Entrenador: Gustavo Jorge. Ingresaron: Joaquín Domínguez, Lucas Marchetta y Tomas Montes.

Resultados generales: Pucará 20–SIC 22; CUBA 17–Hindú 41; CASI 26–Newman 28; San Luis 69- San Martín 14; Alumni 10–Belgrano 6 y Regatas de Bella Vista 25–Lomas 11.

Posiciones: Hindú 24 puntos; SIC y San Luis 22; Belgrano 20; Pucará y Alumni 19; CASI 15; Newman 10; CUBA y San Martín 9; Regatas de Bella Vista 6 y Lomas 2.

Próxima fecha: (séptima, el sábado 23 de junio): Newman-CUBA; Hindú-Pucará; SIC-Regatas de Bella Vista; Lomas-Alumni; Belgrano-San Luis y San Martín-CASI.