Se hicieron más de 1.200 test rápidos de vIH en distintos barrios lomenses

Con el objetivo de informar y concientizar sobre la enfermedad, el Municipio de lomas visitó las unidades sanitarias Finochietto, solidaridad, lamadrid y nueva Fiorito. se fortalecieron las acciones de prevención y sensibilización.

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, que se celebró el viernes, la Secretaría de Salud de Lomas estuvo visitando las unidades sanitarias de distintas zonas donde lograron realizar un total de 1.230 test rápidos gratuitos para concientizar sobre una enfermedad que, según las estadísticas, el 30% de quienes la tienen, no lo saben. Desde la secretaría aseguraron: “Los test rápidos los empezamos a hacer a fines de noviembre en las unidades sanitarias Finochietto, Solidaridad, Lamadrid y Nueva Fiorito desde las 8.30 hasta las 12. En tanto, el 1° estuvimos acompañando a la Cruz Roja, filial Lomas, en la Plaza Grigera”. Los resultados de los exámenes de las personas que accedieron a los puntos de encuentro que instaló la secretaría estaban listos luego de unos tres minutos aproximadamente. Por su parte, el Hospital Alende se sumó a la iniciativa local con la realización de los test todos los días en la puerta del centro de salud en el horario de 11 a15. Bajo el lema “Viví una sexua lidad segura, prevenir el sida está en tus manos”, el personal de la cartera sanitaria lomense realizó varias campañas a través de una serie de eventos en los puntos de mayor afluencia del Municipio. Diego Núñez, integrante de los operativos lomenses, agregó: “Aprovechando que el estudiantado festejó el final del ciclo lectivo 2017 en la Plaza Grigera, se realizaron en el lugar diversas charlas grupales e individuales, y se entregaron preservativos y folletería sobre la enfermedad”. Además, por la noche del viernes pasado, un equipo de la Secretaría de Salud encabezado por el secretario, Mariano Ortega, recorrió toda la zona de restoranes y boliches, donde se distribuyeron al igual que en la Plaza Grigera, preservativos y folletería con in formación detallada sobre VIH. En el operativo nocturno también participó la Subsecretaría de Fiscalización Urbana y la Dirección de Eventos Masivos. Como todos los años, el Municipio realiza diferentes campañas para que cada vez más vecinos tengan la posibiliad de chequear su salud a través de los test rápidos que son gratuitos, confidenciales y anónimos. A nivel mundial se recomienda a la población conocerse y cuidarse para prevenir esta enfermedad. “ UNA cAmpAÑA QUe coNtINÚA. Para seguir previniendo e informando, el Municipio decidió que durante todos los viernes de diciembre se continúen realizando los test gratuitos en distintos puntos de Lomas que se irán informando a través de la página de Facebook/Salud Lomas. Entre los principales retos que existen sobre la prevención de la enfermedad a nivel mundial se encuentra el de cómo llegar a los jóvenes. Por eso es importante determinar qué mensajes darles y cómo instrumentar campañas de prevención que están faltando desde hace un tiempo. Pero por sobre todo ello, es necesario definir un lenguaje que sea adecuado. “No es lo mismo hablar para los adolescentes que para un adulto de más de 50 años”, aseveró la infectóloga, Isabel Cassetti. Al iniciar la vida sexual, es posible que el adolescente mantenga relaciones con parejas que pueden pertenecer a aquel 30% que no sabe que viven con la infección y se las transmitan. Por tal motivo, las campañas actuales se basan en ampliar el testeo. Esto implica lograr que el 90% de las personas infectadas lo sepa. ■