Se expande la tendencia de adquirir objetos a través de las redes sociales

Más baratos y con una variedad de opciones, los grupos cerrados se imponen como espacios de consumo de productos usados. Ofrecen desde adornos para la casa o ropa hasta departamentos.

Las redes sociales han impuesto diferentes hábitos a la hora de consumir. Una de ellas que se ha puesto muy de moda sobre todo en Facebook: el acceso a grupos de compra y venta de productos nuevos y/o usados. Cada vez más personas buscan ofertas en línea y también darle otro uso a sus piezas que están en sus casas sin ser utilizadas. En las redes se ofrecen desde prendas básicas hasta departamentos.

Pero como todo negocio hay que estar muy atento a la hora de vender o de comprar para no sufrir estafas. Bueno, bonito, usado y online: ése es el objetivo de los grupos secretos y cerrados de compra y venta en las redes sociales, especialmente en Facebook.

Un fenómeno que se inspira en las populares ventas de garage de Estados Unidos, pero con la intención de crear una relación posterior. En Argentina, hoy existen un centenar de espacios similares.

Una de las referentes en el tema es Macarena Rawson Paz, creadora de Cheap 2 Cheap, que ya se establece como una marca registrada con más de 550 mil seguidores y 150 mil personas en lista de espera.

“Es una comunidad ‘secreta’ exclusiva de compra y venta de todo lo que se puede reutilizar sin dejar de ser bueno y barato”, resaltó Rawson Paz, quien implementó este sistema luego de separarse, por instinto de supervivencia. El espíritu que rige en dichos grupos es el de una comunidad, donde se establecen lazos humanos entre los usuarios. “El objetivo es vender a precios bajos para luego seguir comprando”, detalló la emprendedora.

TIPS PARA COMPRAR: hay que investigar, al igual que cuando uno entra a un local y busca precios, calidad, marcas. Hay un buscador para ayudar a realizar esta tarea. Ser medido es primordial ya que elegir con la razón y no con el corazón es lo mejor para lograr una compra inteligente.

Nunca hay que adquirir sólo por ser barato ya que muchas veces luego no se usa. No hacer futurología, las prendas vuelven a tener una vida útil y la idea es que cumpla con la necesidad inmediata. Comprometerse con las reglas de cada sitio. Si se comenta “quiero” es un hecho, no hay vuelta atrás.

TIPS PARA VENDER. Hay que brindar información sobre el producto, es decir, descripción y precio. Ayudar al interesado, se trata de un servicio, de esta manera hay que responder a sus inquietudes, dejarlo ver probar, tocar. También es clave ser responsable: esto significa no vender lo que no comprarías y ofrecer mercadería en condiciones.

La presentación del material es todo y ayuda a que el producto adquiera interés, hay que tomar fotos con luz natural.