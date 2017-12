“Se espera lo mejor de Argentina en el Mundial de Rusia”, dijo Juan José Pizzuti

El destacado y experimentado técnico Juan José Pizzuti consideró que “se espera lo mejor de Argentina” en el próximo Mundial de Fútbol Rusia 2018 “porque tiene los mejores jugadores del mundo”.

“A veces la formación no es la más convincente o algunas cosas que a veces suceden le restan posibilidades, como sucedió durante las eliminatorias”, analizó Pizzuti en una entrevista con Télam.

Quien fuera destacado goleador de Banfield, Racing, River y Boca Juniors, entre 1949 y 1963, manifestó otras consideraciones de importancia sobre el futuro de la selección nacional y la actitud de sus integrantes.

“Decaen un poco algunos jugadores cuando las cosas no vienen bien, hay gente que afloja, pero en el fútbol no hay que aflojar nunca”, opinó Pizzuti, de 90 años.

“La lucha debe ser permanente para poder alcanzar el máximo objetivo, de ese modo Argentina lo puede lograr”, advirtió el ex entrenador de la selección albiceleste entre 1970 y 1972.

“El fútbol argentino siempre estuvo bien considerado en todo el mundo y saben de todo el potencial que puede dar el jugador de nuestro país, por lo que ese reconocimiento hay que mantenerlo”, sostuvo Pizzuti.

Pizzuti, conductor táctico de aquel famoso “equipo de José”, el Racing campeón argentino en 1966, con 39 partidos invicto (récord que recién se quebró en 1999, a manos del Boca de Carlos Bianchi), campeón de la Copa Libertadores de América e Intercontinental en 1967, fue agasajado durante la reciente entrega de los premios Olimpia 2017.

“Estoy muy contento con el reconocimiento ofrecido por el Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires, me hace sentir muy orgulloso por aquel primer lauro intercontinental logrado por un equipo argentino”, expresó “Tito” Pizzuti, visiblemente emocionado.

“Lo comparto con todos los jugadores de aquella época, de hace 50 años. Es muy satisfactorio que aún se acuerden de nosotros”, continuó.

Este homenaje fue comparado por Pizzuti con los festejos de la “Academia” en su estadio, el pasado 4 de noviembre, al cumplirse las cinco décadas de aquel inolvidable 1 a 0 en Montevideo sobre Celtic de Escocia.

“Fue muy emotiva aquella celebración, con muchos recuerdos, como la fiesta de los Olimpia, aunque lamentablemente muchos jugadores ya no están, por eso el festejo no es igual a lo que hubiese querido”, dijo -apenado- el director técnico.

“Es la ley de la vida que alguna vez nos toca partir, pero aquella hazaña quedó grabada a fuego en la gente de Racing y gracias a esos recuerdos vivimos todavía”, enfatizó.

Pese a esa melancolía que trató de disimular en la charla con Télam, Pizzuti dio muestra de que a sus 90 años se mantiene vital. Continúa con su labor de “productor de seguros y como representante de Racing, honor conferido por la dirigencia. Es muy bueno mantenerse en actividad”, comentó.

Por otra parte, resaltó sentirse “orgulloso de ser vecino de Barracas, porque es un típico barrio de Buenos Aires, barrio de tango”, además de que le queda “cerca para ir a la cancha de Racing a ver los partidos”.

Con ese profundo arraigo a esas calles y aquellos extintos potreros donde comenzó a convertir sus primeros goles, Pizzuti, el del “equipo de José”, concluyó con un lacónico “nací y voy a morir en Barracas”.