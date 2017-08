Santero entrena en la altura de Cachi para la Maratón de Chicago

El lomense se encuentra en Salta junto a su instructor y dos guías, intensificando su preparación física para correr los 42.195 km en los Estados Unidos. Además, tiene en mente la Media Maratón de Buenos Aires y los Juegos Odesur 2018.

El atleta lomense José Luis Santero se encuentra entrenando de manera más específica en la altura de Cachi, Salta, para preparar el segundo semestre del año, donde el mayor objetivo está centrado en la Maratón de Chicago. Serán 42.195 km, el desafío más relevante de su planificación anual. En el Norte argentino, José se encuentra desde el 17 de agosto junto con su entrenador César Roces. Y allí permanecerán hasta el 8 de septiembre. En ese lugar, cuenta con una pista de alto rendimiento y los circuitos duros, pero sobre todas las cosas, la altura, factor indispensable para la oxigenación adecuada que requieren las grandes competencias. Al regreso, y a tan sólo 48 horas de dejar Cachi, Santero disputará el Medio Maratón de Buenos Aires (21.079 km), el próximo 10 de septiembre. El atleta que compite en la categoría Disminuidos Visuales también intensifica su preparación física apuntando a los Juegos Odesur, a disputarse en Cochabamba, Bolivia, en 2018. “Este año la subida fue más compleja, ya que al no ir con Lore (Lorena Moukarzel, su compañera) que es quien me ayuda en muchos de mis entrenamientos, tenía que conseguir guías que puedan ir muchos días a ayudarme”, explicó José Luis sobre la planificación previa al viaje a Salta, donde no dejó nada librado al azar. Para esta ocasión, se sumaron a los duros entrenamientos Benjamín Sandoval, un atleta de Buenos Aires, y Richard, el misionero, que viajó especialmente a darle una mano a José. Detrás de cada entrenamiento y competición a la que asiste el oriundo de Lomas hay muchísima gente que siempre se puso a su lado para brindarle el apoyo y toda logística que estuviera fuera de su alcance. “ Q u i e r o agradecer al Gimnasio Catapumba de Banfield, que de la mano de Gustavo y desde que supieron de mi necesidad de entrenar trabajos específicos de fuerza, no dudaron en que con Lore estuviéramos en su gym para realizar trabajos de tren superior e inferior, ya que los corredores de fondo tendemos a perder fuerza muscular”, detalló Santero. Y agregó: “Por otro lado, a mis amigos que siempre, de manera silenciosa, se suman a mi gran sueño, que es mi Juego Paralímpi

co al que apunto por tercera vez: Tokio 2020”. El Municipio de Lomas también forma parte de su vida, siempre “apoyando y acompañando mis objetivos tan importantes, ya que todo se hace cuesta arriba”. Tampoco se olvidó de Facundo Suárez, quien “le envió un mensaje muy motivador, y esos son gestos que suman mucho cuando uno está tanto tiempo alejado de los afectos”. Cabe señalar que por su trayectoria, José Santero fue destacado por el Municipio hace un par de meses atrás con la distincion Orgullo de Ser de Lomas, en la primera edición realizada en el Teatro local”. ■