San Lorenzo recibe al “decano” tucumano en partido adelantado de la Superliga

San Lorenzo encarará esta tarde una prueba de fuego en su ambición por alcanzar en la cima de la tabla de posiciones a Boca Juniors cuando reciba a Atlético de Tucumán, finalista de la Copa Argentina, en el tercer partido adelantado de la duodécima fecha de la Superliga Argentina de fútbol.

El encuentro se disputará en el estadio Pedro Bidegaín, desde las 19.15, con Ariel Penel como árbitro y televisación de Fox Sports Premium.

El cotejo debía disputarse el segundo fin de semana de diciembre pero se adelantó por un pedido de la agencian de seguridad porteña dado que en esa fecha se celebrará la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio en Buenos Aires.

San Lorenzo se ubica segundo con 21 puntos, lo mismo que Unión de Santa Fe, a solo tres del puntero del campeonato, Boca Juniors, mientras que Atlético Tucumán, que se prepará para la final de la Copa Argentina, suma 13 unidades.

Los de Boedo, luego de la floja actuación del fin de semana ante Argentinos Juniors, tratarán de demostrar que están en condiciones de darle pelea a Boca, ya que de quedarse con los tres puntos, con un partido más, igualarán en lo más alto de la tabla de posiciones a los de La Ribera.

Luego de la caída ante Banfield (1-0), que lo dejó a nueve unidades del puntero, el panorama parecía complicado para los ‘Cuervos’, pero las victorias sobre San Martín de San Juan (3-1) y el ‘Bicho’ (1-0), sumado a las derrotas de los ‘Xeneizes’ ante Racing Club (2-1) y Roasario Central (1-0), les devolvieron la esperanzas de pelear el título.

Claudio Biaggio, entrenador del equipo “azulgrana”, tiene claro que no contará para este encuentro con el delantero Ezequiel Cerutti, que sufrió una contractura en el aductor derecho que obligó a que sea reemplazado ante los de La Paternal y será preservado para ver si puede ser de la partida el próximo domingo ante Tigre.

El “Pampa” aún no definió quien será el acompañante de Nicolás Blandi en la delantera, pero el que aparece con más chances es Nahuel Barrios, aunque también cuenta con chances el juvenil Jonás Acevedo, quien ya jugó ante San Martín de San Juan.

Asimismo, Biaggio esperará hasta último momento la evolución del mediocampista Fernando Belluschi, pieza clave en la estructura de juego del equipo, que padece una contractura en el aductor izquierdo.

En caso de que el “Rasta” no se recupere o el técnico prefiera preservarlo para jugar ante el “Matador” de Victoria, el encargado de crear juego será Leandro Romagnoli, quien ya lo reemplazó en gran forma ante el “Santo” sanjuanino.

Por el lado de Atlético Tucumán, de manera casi inevitable, tiene la cabeza dividida entre lo final de la Copa Argentina, el 9 de diciembre en el estadio Mundialista de Mendoza, y las dos fechas que restan de la Superliga.

El empate 0-0 de local frente a Arsenal y la derrota por 1-0 ante Estudiantes de La Plata, en Quilmes, hicieron caer al “Decano” en la tabla de posiciones, por esa razón, sumar en los dos encuentros que le quedan por jugar lo ayudarán a alejarse de la zona roja de los promedios y soñar con clasificar nuevamente a una copa internacional.

Ricardo Zielinski, que decidió que el equipo se quede concentrado en Buenos Aires tras la derrota ante el “Pincha”, pondrá en cancha a los jugadores que mejor se encuentren físicamente y la duda pasa por conocer la evolución de Gervasio Nuñez, quien tuvo que ser reemplazado el partido pasado por un corte en la cabeza.

— Probables formaciones–

San Lorenzo: Nicolás Navarro; Paulo Díaz, Gonzalo Rodríguez, Matías Caruzzo y Gabriel Rojas; Juan Mercier; Gabriel Gudiño, Fernando Belluschi o Leandro Romagnoli y Facundo Quignon; Nicolás Blandi y Nahuel Barrios o Jonas Acevedo. DT: Claudio Biaggio.

Atlético Tucumán: Alejandro Sánchez; Guillermo Acosta, Rafael García, Yonathan Cabral y Cristian Villagra; Rodrigo Aliendro, Gonzalo Freitas, David Barbona y Favio Álvarez; Ismael Blanco y Luis Rodríguez. DT: Ricardo Zielinski.

Arbitro: Ariel Penel.

Estadio: Pedro Bidegain.

Hora de inicio: 19.15, por Fox Sports Premium.