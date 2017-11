San Antonio Spurs, con “Manu” Ginóbili, visita a los Pelicans

San Antonio Spurs (11-6), con la presencia del escolta argentino Emanuel Ginóbili, visitará esta noche a New Orleans Pelicans (9-8), en uno de los cotejos a desarrollarse por la fase regular de la NBA.

El cotejo se desarrollará en el Smoothie King Center de los Pelicans, desde las 22:00, hora de la Argentina.

Los Spurs están en la tercera posición de la Conferencia Oeste, detrás de Houston Rockets y Golden State Warriors, con un Ginóbili que promedia por partido 20 minutos y 39 segundos en cancha, 8.9 puntos, 2.1 rebotes y 2.2 asistencias.

Esta noche también jugarán: Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets, Philadelphia Sixers-Portland Trail Blazers, Charlotte Hornets-Washington Wizards, Atlanta Hawks-LA Clippers, Miami Heat-Boston Celtics, New York Knicks-Toronto Raptors, Houston Rockets-Denver Nuggets.

Minnesota Timberwolves-Orlando Magic, Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors, Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks, Phoenix Suns-Milwaukee Bucks, Utah Jazz-Chicago Bulls.

Posiciones:

+ Conferencia Este: Boston Celtics 16-2, Toronto Raptors 11-5, Detroit Pistons 11-6, Cleveland Cavaliers 10-7, Washington Wizards 10-7, New York Knicks 9-7, Philadelphia Sixers 9-7, Indiana Pacers 10-8.

+ Conferencia Oeste: Houston Rockets 13-4, Golden State Warriors 13-4, San Antonio Spurs 11-6, Portland Trail Blazers 10-7, Minnesota Timberwolves 10-7, Detroit Pistons 10-7, New Orleans Pelicans 9-8 y LA Lakers 8-10.