San Antonio Spurs, con “Manu” Ginóbili, recibe a Memphis Grizzlies

San Antonio Spurs (13-7), con el escolta argentino Emanuel Ginóbili, buscará su tercer triunfo consecutivo esta noche cuando reciba a Memphis Grizzlies (7-12),en otra jornada de la NBA.

El partido se jugará en el AT&T en Texas, desde las 22.30 y el bahiense presenta en esta temporada promedios de 8.1 puntos, 1.9 rebotes y 2 asistencias, totalizando 19 minutos y 54 minutos en la cancha.

Anoche, Cleveland Cavaliers venció por 108 a 97, con 38 puntos de Kevin Love, en un partido en el cual lo más importante fue la expulsión de LeBron James, la primera en su carrera tras 15 temporadas.

James fue expulsado a falta de dos minutos para el final del tercer periodo del partido número 1.082 que jugaba como profesional.

Después de no poder concluir una entrada para convetir un doble James se quejó con el árbitro Kane Fitzgerald, alegando que el ala-pivote de los Heat, James Johnson, le cometió falta. Por ello el árbitro sancionó a James con dos faltas técnicas, motivo por el cual debió dejar el campo expulsado cuando sumaba 21 puntos.

Otros resultados de anoche: Chicago Bulls 99 (Holiday 25)-Phoenix Suns 104 (Booker 33), Minnesota Timberwolves 89 (Towns 20)-Washington Wizards 92 (Porter 22), Sacramento Kings 87 (Temple 18)-Milwaukee Bucks 112 (Antetokounmpo 32) y Utah Jazz 106 (Favors 24)-Denver Nuggets 77 (Harris 18).

Esta noche también jugarán: Detroit Pistons-Phoenix Suns, Orlando Magic-Oklahoma City Thunder, Philadelphia Sixers-Washington Wizards, New York Knicks-Miami Heat, Toronto Raptors-Charlotte Bobcats, New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves, Houston Rockets-Indiana Pacers y Dallas Mavericks-Brooklyn Nets.