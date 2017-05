Sampaoli: “Se vuelve a abrir la chance de la Selección y como argentino no podía rechazarla”

El entrenador del Sevilla se refirió a su desembarco en el equipo “albiceleste” y manifestó que el reto por dirigir al equipo de su país “es muy complejo”.

“En el verano (junio) no me fui porque me tenía que hacer cargo del plantel nuevo que había armado junto con ´Monchi´ (Director Deportivo del club) y en medio de la pretemporada pasó lo mismo. Ahí sí tuve que ser responsable con mi proyecto en el club y me quedé”, afirmó Jorge Sampaoli en una conferencia de prensa, la última como entrenador del equipo sevillano, antes de su compromiso por la Liga de España.

“Esta vez es diferente, se vuelve a abrir la chance de la Selección y como argentino no podía rechazarla y aunque esto altere mi camino como entrenador y no pueda volver a dirigir en ligas como la de España, siento que tengo que estar”, reconoció.

Sin embargo, el ex entrenador del seleccionado chileno afirmó que la AFA tendrá que resolver su salida como técnico del Sevilla, aunque no dejó escapar su anhelo por dirigir a Lionel Messi y compañía.

“Cada ser humano tiene un sueño y el mío era jugar o dirigir a la selección de mi país, eso fue desde muy chiquito”, aseguró.