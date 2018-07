Se avecina un conflicto por la salida de Jorge Sampaoli

Hubo una reunión junto a Tapia y Angelici, y la idea desde la AFA es que el entrenador renuncie para evitar un resarcimiento millonario.

El fatídico paso de la Selección Argentina por Rusia en este Mundial ya tuvo consecuencias dentro del plantel de jugadores con las renuncias de Mascherano y Biglia, al tiempo que se estiman otras de cara a futuras convocatorias. Sin embargo, en la AFA hay una salida más importante que mantiene a todos desvelados: la de Jorge Sampaoli.

El ‘aún’ director técnico del elenco nacional no cuenta con el aval del plantel (Ver recuadro Agüero) ni el de la dirigencia que considera que el ciclo está cumplido y pretenden que dé un paso al costado.

Incluso, en la jornada de ayer hubo una reunión entre el presidente de la AFA, Claudio Tapia; el vicepresidente, Daniel Angelici, y el DT para informarle que ambos ya tienen la decisión tomada de que deje de ser el entrenador de la Selección.

El detalle no menor son las intenciones de revancha de Sampaoli y un contrato multimillonario que será difícil de romper. Echarlo no es una posibilidad: firmó un vínculo por el cargo de DT hasta después del Mundial de Qatar 2022 con una cláusula de rescisión que oscila los 22 millones de dólares que, claro está, la AFA no está dispuesta a pagar de ninguna manera.

El entrenador le habría manifestado sus ganas de tener una nueva oportunidad a los dirigente y les presentaría un programa de trabajo a futuro con un grupo renovado de futbolistas. Es por esto que las negociaciones recién están comenzando.

Por otra parte, si hubiera que elegir un reemplazante aún no hay certezas. Tanto Diego Simeone como Marcelo Gallardo, los dos grandes candidatos, atraviesan un buen presente en sus clubes, y luego hay una larga lista de planes B que son, justamente, lo que quieren evitar los dirigentes.

La imagen del DT se desdibujó en Rusia por las dificultades que demostró para conducir al grupo. Sólo alcanzó a dirigir 15 partidos contando los cuatro del Mundial y los cuestionamientos llegaron desde todos los frentes. Sin embargo, mientras él no renuncie y se sienta con fuerzas para dirigir, será difícil que abandone la Selección. Conflicto en puerta.