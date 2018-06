Rubén Fangio es el primer heredero de una fortuna

La justicia lo reconoció como hijo del histórico piloto y ahora comenzará una puja por un patrimonio estimado en 50 millones de dólares.

Juan Manuel Fangio, el piloto más famoso de la historia argentina, descansa en paz desde 1995. Sin embargo, la puja por su herencia recién empieza a tener definiciones.

El Juzgado Civil N°19 oficializó que Rubén Juan Fangio es el primer heredero oficial del quíntuple campeón mundial de Fórmula Uno. Miguel Ángel Pierri, abogado de Rubén, fue quien impulsó la causa y celebró los avances.

Según explicó, Rubén es quien por el momento ya puede avanzar con cualquier tipo de reclamo. A su vez, Oscar “Cacho” Fangio sigue manteniendo el estado de heredero universal aunque aún restan formalizar una serie de pasos burocráticos y cuestiones técnicas para quedar en idéntica situación que su hermano Rubén.

Apenas tomó el caso, en 2005, Pierri solicitó la exhumación del cadáver de Fangio, que se encuentra en el cementerio de Balcarce, del cual debían tomarse las muestras para el análisis comparativo de ADN.

Los peritos obtuvieron la muestra y la cotejaron no sólo con la de Rubén, sino con la de Oscar, quien se había sumado al pedido de exhumación.

El resultado del análisis de Oscar se hizo público cuatro meses después, en diciembre de 2015 y el de Rubén en febrero de 2016.

Para ambos fue el mismo: hijo de Juan Manuel Fangio con el 99.9% de certeza.

Según el análisis que Juan Rodríguez –un balcarceño- se hizo luego con Oscar y Rubén, los tres son hermanos por línea paterna con el 97.4% de certeza.

“Luego acá tenemos una cuestión, Juan Rodríguez no tiene ni estado de filiación ni mucho menos declaratoria, es un tema muy sensible y el que representa los intereses de Rodríguez es el Dr. Scarcella, pero al día de hoy no podemos mencionarlo como que es hijo de Fangio”, se explicó.

Con la imagen y el apellido Fangio se comercializan y han vendido exclusivas líneas de ropa masculina, vinos de exportación, ediciones limitadas de relojes TAG Heuer, un combustible premium de la petrolera argentina YPF llamado Fangio XXI, las trescientas cincuenta Ferraris de Colección de la serie The Fangio fabricadas por la firma italiana para celebrar su septuagésimo aniversario, y vehículos Mercedes-Benz, empresa que tiene al quíntuple campeón como uno de los pilares de su imagen corporativa; incluso su fábrica en la ciudad bonaerense de Virrey del Pino se llama Centro Industrial Juan Manuel Fangio.

Ese inventario, que ya vale millones, es incompleto, según Pierri, por eso hizo y se está realizando nuevamente una auditoría, que permita determinar con exactitud a cuánto asciende la herencia de Fangio que, tras su muerte, pasó a sus hermanos y sobrinos, ante la inexistencia de hijos reconocidos legalmente.

La fortuna de Fangio aún es incalculable y podría ascender a los cincuenta millones de dólares o más, porque además de las propiedades y los campos, hay negocios que aún están en marcha y que hoy con la Declaratoria de Herederos en mano (por el brillante trabajo de Pierri y Faisal) se encuentran en un riguroso análisis a los cuales apunta el Estudio Pierri a través de su corresponsal y representante marcario, Esteban Francisco Bagnato, el cual solicitó a aquellas personas que explotan la marca sin autorización expresa de su cliente Rubén Fangio, “se abstengan de seguir utilizándola ya que de continuar con dicho uso se cursarán las intimaciones pertinentes e iniciarán las acciones legales que se estimen convenientes”.